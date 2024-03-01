Нафти з РФ більше не буде в одній із країн ЄС: хто заборонить імпорт з 1 березня

За інформацією журналістів, у Болгарії також може призупинити роботу нафтопереробний завод "Лукойла", який належить Росії.

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У Європейському Союзі у 2024 році стане менше російської нафти. Так, 1 березня імпорт нафти з РФ заборонить Болгарія, повідомляє видання EFE.

Зазначається, що заборона на російську нафту в Болгарії почне діяти раніше терміну, оскільки країні дозволили не дотримуватися умов загальноєвропейської заборони до кінця 2024 року.

У публікації також йдеться про те, що в грудні поточного року Болгарія збирається заборонити переробку нафти, що відбувається на заводі "Лукойла" в Бургасі. При цьому остаточне рішення про це влада країни ще не ухвалила. Це єдиний нафтопереробний завод (НПЗ) у Болгарії, яким володіє російський паливний гігант.

При цьому НПЗ у Бургасі платить 60% податку на прибуток, але коли активи об'єкта будуть продані, тоді розмір податку знизять до 15%. Також на підприємстві проведуть модернізацію, яка обійдеться в 500 мільйонів євро, щоб завод міг переробляти неросійські сорти нафти.

Чому Болгарії дозволяли ігнорувати ембарго на російську нафту

Коли країни ЄС заборонили морський імпорт нафти з Росії в червні 2022 року, Болгарія отримала "особливий статус" до кінця 2024 року. Причина: її "географічна схильність".

Річ у тім, що Болгарія серйозно залежна від розгалуженого нафтопереробного заводу "Лукойлу" в місті Бургас. Завод розташований розташований на чорноморському узбережжі, він забезпечує 80% потреб країни в дизельному паливі та бензині. Також завод забезпечує десяту частину економічного виробництва країни. При цьому статус Болгарії дозволив РФ уникати обмеження, завдяки чому Москва заробила майже мільярд євро на війну проти України.

Нагадаємо, що Росія побудує в Угорщині атомну електростанцію (АЕС) "Пакш II". На цьому проекті РФ заробить понад 12 мільярдів євро. Нагадаємо, що з 5 грудня діє стеля цін на російську нафту — 60 доларів за барель. Обмеження запровадили країни ЄС, "Великою сімкою" (G7) та Австралією, через повномасштабну війну РФ проти України.