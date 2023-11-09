Знайшов лазівку у санкціях: Путін заробив додатковий 1 мрд євро, — Politico

Минулого року ЄС звільнив Болгарію від санкцій, щоб захистити своїх громадян від нестачі енергії, а Росія цим скористалася.

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РФ отримала додатковий 1 мільярд євро на війну проти України цього року після того, як найбільша російська приватна нафтова компанія скористалася лазівками в санкціях ЄС за допомогою Болгарії. Про це пише видання Politico.

Неурядова організація Global провела розслідування і виявила, що Болгарія дала змогу мільйонам барелів російської нафти потрапити на місцевий російський нафтопереробний завод, який належить "Лукойлу", скориставшись своїм звільненням від заборони ЄС на російську нафту. Завод потім експортував різноманітне очищене паливо за кордон, а Москва заробила на таких поставках €983 млн.

За словами експертів із питань санкцій, це не є прямим порушенням санкцій, проте країни ЄС і законодавці в Болгарії зараз закликають Брюссель посилити правила, які надають країні особливий режим, оскільки Європейська комісія готує свій 12-й пакет санкцій проти Росії.

Чому Болгарію звільнили від санкцій

Коли країни ЄС вирішили заборонити морський імпорт нафти з Росії в червні 2022 року, Болгарія виграла "особливий статус" до кінця 2024 року через її "географічну схильність".

Країна значною мірою залежить від розгалуженого нафтопереробного заводу Лукойлу в Бургасі на чорноморському узбережжі, який забезпечує 80 відсотків потреб Болгарії в дизельному паливі та бензині й забезпечує десяту частину економічного виробництва країни.

Нагадаємо, що у G7 відмовилися розморозити активи РФ, допоки Росія не виплатить Україні завдані їй матеріальні збитки.

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС Сергій Лавров поскаржився, що не може потрапити на зустріч міністрів ОБСЄ, яка відбудеться в Північній Македонії через закриття повітряного простору для літаків з Росії.