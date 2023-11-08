Допоки не компенсує збитки Україні: у G7 відмовилися розморозити активи РФ

На зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Токіо 8 листопада вчергове було порушено питання санкцій проти РФ і безпекових домовленостей.

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Країни "Великої сімки" підписали заяву очільників міністерств закордонних справ, що їхні країни не розморозять російські активи, доки Росія не відшкодує всі збитки Україні, і залучать до відновлення української економіки приватний сектор своїх країн. Про це йдеться у документі, який міністри закордонних справ країн G7 підписали на зустрічі у Токіо 8 листопада.

"Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться нерухомими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, якої вона завдала Україні. Ми підтверджуємо нашу прихильність до притягнення винних до відповідальності згідно з міжнародним правом, зокрема шляхом підтримання зусиль міжнародних механізмів, таких як Міжнародний кримінальний суд", — зазначено в документі.

Очільники зовнішньополітичних відомств наголосили на тому, що Росія має понести правову відповідальність за всі міжнародні протиправні дії, які вона вчинила, зокрема враховуючи компенсацію збитків, заподіяних Україні.

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Крім того, міністри підтвердили, що зобов'язуються підтримувати довгострокове відновлення України.

"Ми також працюємо над залученням нашого приватного сектору до сталого економічного відновлення України", — йдеться в їхній заяві.

На зустрічі вчергове було порушено питання санкцій проти РФ і безпекових домовленостей.

"Ми посилимо нашу координацію щодо санкцій з метою обмеження доступу Росії до критично важливих товарів і технологій. Ми вживатимемо подальших заходів, щоб запобігти ухиленням від наших санкцій проти РФ. Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін негайно припинити надання матеріальної підтримки Росії", — наголошується в заяві, підписаній учасниками зустрічі.

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При цьому лідери зовнішньополітичних відомств країн G7 пообіцяли прискорити консультації щодо енергетики, металів і всіх нетехнічних алмазів, включно з тими, що видобувають, обробляють або виробляють у Росії, з метою скоротити доходи, які РФ отримує від власного експорту.

"Ми продовжуємо зменшувати нашу залежність від російських енергоресурсів, щоб Росія більше не могла використовувати свої енергетичні ресурси проти нас. Ми зобов'язуємося працювати з країнами всього світу для підвищення глобальної продовольчої й енергетичної безпеки", — задекларовано в заяві міністрів.

Також вони підтвердили, що їхня прихильність підтримці боротьби України за її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність "ніколи не похитнеться" й узяли зобов'язання "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, водночас посилюючи економічний тиск і запроваджуючи жорсткі санкції та інші обмеження проти Росії".

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Нагадаємо, Фокус писав, що профільний комітет нижньої палати США підтримав законопроєкт, який у майбутньому дасть змогу конфіскувати заморожені активи Росії. Очікується, що потім ці кошти буде передано Україні як фінансову допомогу. Йдеться про гроші російського Центробанку, повідомляє 8 листопада видання "Голос Америки".

За словами республіканця Майкла Маккола, двопартійний і двопалатний законопроєкт вимагає від адміністрації президента Джо Байдена передати Україні заморожені суверенні активи Росії. Тепер документ має бути розглянутий у Конгресі.

Цікаво, що в Росії продовжують стверджувати, що конфіскація їх закордонних активів не завдасть країні жодної шкоди. Наприклад, 12 вересня президент РФ Володимир Путін, виступаючи на Східному економічному форумі, заявив, що Росія вже заробила вдвічі більше за ту суму, яку заморозили інші країни.