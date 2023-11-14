Угорщина домоглася свого: Росія взялася за великий енергопроект на території Євросоюзу

За реалізацію проєкту Угорщина заплатить Росії понад 12 мільярдів євро. Роботи з будівництва станції наразі перебувають в активній стадії.

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Угорщина, яка блокує фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів євро від Євросоюзу і виступає проти надання нашій країні військової допомоги для захисту від Росії, домовилася з РФ про будівництво атомної електростанції (АЕС) "Пакш II". Про це повідомив у соціальній мережі Facebook глава угорського МЗС Петер Сійярто.

За його словами, нові блоки АЕС мають запрацювати після 2030 року.

"Це був довгий шлях, але мова нарешті про будівництво, а не про документи", — йдеться в його повідомленні.

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За інформацією угорського чиновника, будівництво об'єкта за проєктом російського "Росатома" стартувало ще в серпні 2023 року. Зокрема, робітники облаштували котловани для п'ятого і шостого енергоблоків АЕС.

З боку Росії підпис під документами поставив глава корпорації "Росатом" Олексій Лихачов. За його словами, РФ приділить проєкту "особливу увагу", а займатися ним будуть "найкращі сили".

Угорщина уклала з Росією угоду про будівництво атомної електростанції "Пакш-II" Фото: Петер Сійярто/Facebook Будівництво має закінчитися після 2030 року, проєкт оцінено в 12,5 мільярда євро Фото: Петер Сійярто/Facebook

"Увага до цього проєкту буде підвищеною", - сказав він.

Лихачов упевнений, що заливка першого бетону на угорській АЕС "Пакш-2" відбудеться до кінця 2024 року або початку 2025 року. Роботи з будівництва станції наразі перебувають в активній стадії.

Як Росія домагалася реалізації проекту "Пакш II" в Угорщині

Агресор багато років працював над отриманням ліцензії, щоб побудувати власну АЕС на території Європейського Союзу. Так, будівництво двох нових енергоблоків "Пакш" угорський парламент схвалив ще 2009 року. У 2014 році Угорщина підписала контракт із "Росатомом" на будівництво п'ятого і шостого блоків із реакторами за російською технологією ВВЕР-1200. Але в ЄС зволікали з видачею ліцензії.

Справа зрушила з мертвої точки тільки 2019 року, коли Угорщина повідомила, що дозвіл від ЄС уже є. Того ж року стартували перші монтажно-будівельні роботи на майданчику. Утім "Росатом" продовжував чекати на отримання офіційної ліцензії на будівництво.

У травні цього 2023 року голова держкорпорації Олексій Лихачов заявив, що санкції не вплинуть на будівництво атомної електростанції та видачу ліцензії. Вартість проєкту становить близько 12,5 мільярда євро.

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Деякі ЗМІ писали, що дозвіл на будівництво "Пакш II" міг стати умовою, за якої Росія погодилася дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу.

АЕС "Пакш" побудована за радянським проектом, складається з чотирьох енергоблоків ВВЕР-440 загальною потужністю 2 тисячі МВт. Енергоблоки запрацювали в 1983-1987 роках, вони мають пропрацювати до 2032 і 2037 років відповідно.

Нагадаємо, також український "Енергоатом" став першою компанією у світі, якій вдалося замінити російське паливо на радянських реакторах ВВЕР-1000.