Россия резко увеличила экспорт сжиженного природного газа в Европу, — СМИ

Журналисты пишут, что экспорт газа из России в Европу по трубопроводам резко упал, однако общий уровень продаж сжиженного природного газа вырос на 8,6%.

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Российская Федерация отправила в Европу около 17 млн ​​тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Этот показатель приблизительно на 20% больше, по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на данные сервиса Refinitiv Eikon.

Сообщается, что таким образом РФ частично смогла компенсировать резкое снижение поставок трубопроводного газа. Так, Европа наращивает импорт СПГ, который транспортируется в жидком виде при температуре -160 градусов по Цельсию.

Издание пишет, что экспорт российского газа в Европу по трубопроводам резко упал до минимума со времени распада СССР. Это произошло после введения санкций в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину.

Однако в то же время Российская Федерация увеличила общий объем экспорта СПГ в 2022 году на 8,6% до примерно 33 млн тонн, из которых более половины экспортировано в Европу.

Журналисты пишут, что крупнейший российский производитель СПГ "Новатэк" обеспечил основную часть поставок, отгрузив 20,8 млн тонн с "Ямал СПГ" в Арктике и 700 000 тонн с "Криогаз-Высоцк" на Балтийском море. Контролируемый российским "Газпромом" проект "Сахалин-2", которй находится на востоке РФ, увеличил поставки СПГ на 11% до 11,2 млн тонн в 2022 году.

Refinitiv Eikon

Refinitiv — один из крупнейших в мире поставщиков данных и инфраструктурных решений для финансовых рынков. Работает с 40 000 учреждений более чем в 150 странах.

Ранее Фокус писал, что, по данным Forbes, Украина закупает российский автогаз на миллионы долларов. Российский сжиженный газ часто смешивается европейскими странами-поставщиками. Определить, есть ли в поставке топливо происхождения РФ, практически невозможно. Благодаря этому Россия получает от Украины до $12 млн в месяц.

Еще напомним, что цены на газ в Европе опустились почти на 20% за неделю. Главными причинами стремительного падения цен на газ стали перспектива возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США — Freeport LNG, а также прогнозы более теплой погоды.

Также сообщалось, что Евросоюз продлил экономические санкции против РФ на полгода. Первые санкции в отношении России были введены в 2014 году, когда та оккупировала Крым и начала войну в Украине, и существенно расширены в 2022 году, после полномасштабного вторжения.