Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Экономика

Война — не помеха: Украина объявила об импорте газа из Европы

Импорт газа, Украина, Молдова
Украина объявила об импорте газа из Европы

Сейчас Украина может совершать виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевое условие для этого — наличие ресурса в системе.

Related video

Украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа начали импортировать "голубое топливо" из Европы через территорию Молдовы, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Импортируемый газ закачивают в подземные газовые хранилища. Также отмечается, что:

  • операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении;
  • в другом газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul).

"Суть виртуального реверса заключается в оптимизации транспортной работы операторов ГТС, в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях. В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul). Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет", — объяснили в ОГТСУ.

Импорт газа, Украина, Европа, Молдова Fullscreen
Украинские трейдеры используют виртуальный реверс на границе с Молдовой
Фото: Оператор ГТС Украины

Там также подчеркнули: сейчас Украина может совершать виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевое условие для этого — наличие ресурса в системе.

При этом возможность пользоваться виртуальным реверсом появилась после того, как в начале 2023 года правительство Молдовы согласовало соответствующие изменения в законодательстве.

"Этот шаг разблокировал импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут", – добавили в операторе.

Тем временем Российская Федерация отправила в Европу около 17 млн ​​тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Этот показатель приблизительно на 20% больше, по сравнению с 2021 годом.

Также напомним, что в конце января 2023 года цены на газ в Европе опустились почти на 20%. Главными причинами стремительного падения цен на газ стали перспектива возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США — Freeport LNG, а также прогнозы более теплой погоды.