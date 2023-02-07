Война — не помеха: Украина объявила об импорте газа из Европы

Сейчас Украина может совершать виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевое условие для этого — наличие ресурса в системе.

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Украинские компании-заказчики услуг по транспортировке газа начали импортировать "голубое топливо" из Европы через территорию Молдовы, сообщает "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

Импортируемый газ закачивают в подземные газовые хранилища. Также отмечается, что:

операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении;

в другом газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul).

"Суть виртуального реверса заключается в оптимизации транспортной работы операторов ГТС, в частности, при наличии спроса на транспортировку через границу в обоих направлениях. В таком случае операторы осуществляют физическую транспортировку только в одном направлении, а в другом – газ транспортируется с использованием виртуального реверса (или backhaul). Тогда топливо физически не перемещается через границу, а стороны осуществляют взаимозачет", — объяснили в ОГТСУ.

[ + – ] Украинские трейдеры используют виртуальный реверс на границе с Молдовой Фото: Оператор ГТС Украины

Там также подчеркнули: сейчас Украина может совершать виртуальный реверс со всеми операторами ГТС сопредельных стран Европы. Ключевое условие для этого — наличие ресурса в системе.

При этом возможность пользоваться виртуальным реверсом появилась после того, как в начале 2023 года правительство Молдовы согласовало соответствующие изменения в законодательстве.

"Этот шаг разблокировал импорт газа в Украину с южного направления через Трансбалканский маршрут", – добавили в операторе.

Тем временем Российская Федерация отправила в Европу около 17 млн ​​тонн сжиженного природного газа (СПГ) в 2022 году. Этот показатель приблизительно на 20% больше, по сравнению с 2021 годом.

Также напомним, что в конце января 2023 года цены на газ в Европе опустились почти на 20%. Главными причинами стремительного падения цен на газ стали перспектива возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США — Freeport LNG, а также прогнозы более теплой погоды.