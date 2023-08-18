"Дыра в бюджете РФ": ЕС заполнил газохранилища на 90% и больше не нуждается в российском газе

Газ страны-агрессора заменили импортом из США, Норвегии, Азербайджана и других стран. Однако стоимость топлива все еще остается выше, чем до начала полномасштабной войны в Украине.

Related video

Запасы природного газа в ЕС достигли исторического максимума, газовые хранилища наполнили задолго до начала зимнего отопительного сезона, а Россия окончательно потеряла влияние на газовый рынок. Об этом пишет издание Politico.

Согласно сообщению Европейской газовой инфраструктуры, запасы газа в странах-членах Евросоюза сейчас заполнены на 90,12%.

"Мы выполнили наши требования по хранению газа досрочно, ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы. Энергетический рынок ЕС находится в гораздо более стабильном положении, чем в это время в прошлом году", — сказала комиссар блока по энергетике Кадри Симсон.

Это подчеркивает, что ЕС успешно освободился от зависимости от российского газа, который до войны обеспечивал около 40 процентов спроса блока. Российский газ упал до 23,6 процента импорта в ЕС за первые 32 недели 2022 года, а в текущем году упал лишь до 8,4 процента. Это обязывает ЕС прекратить закупки российского газа до 2027 года.

Российский газ в основном заменил импорт из США, Норвегии, Азербайджана и других стран. Однако стоимость газа все еще остается выше, чем до войны, когда она колебалась около 20 евро за мегаватт-час, что означает большие счета для домохозяйств и более низкую производительность для европейской промышленности.

Аналитики ожидают, что это будет последняя зима, когда дефицит вызывает серьезное беспокойство, учитывая, что увеличенные мощности по производству СПГ от таких поставщиков, как Катар и США, должны заработать в середине 2024 года.

Однако ряд стран Центральной Европы, в частности Австрия, все еще зависят от российского газа, поставляемого по трубопроводам через Украину. Киев заявил, что не намерен пересматривать транзитное соглашение, срок действия которого истекает в конце следующего года. Это создает жесткий срок для тех, кто все еще зависит от московского ископаемого топлива.

Между тем Кремль изо всех сил пытаться заткнуть дыру в своих финансах, образовавшуюся после его решения отрезать от газа европейских клиентов после полномасштабного вторжения в Украину в прошлом году. Потеря европейских клиентов стала для Москвы сильным ударом, ведь доходы от экспорта энергоресурсов снизились на 41% до 43,4 миллиарда долларов за первые семь месяцев этого года, сообщило министерство финансов России.

"Из-за этого России труднее продолжать поддерживать свою изолированную экономику, платить зарплату своим солдатам и покупать оружие из-за рубежа. По словам Наташи Кухрт, старшего преподавателя факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, "в конце концов, правительство отдаст приоритет военным расходам", тогда как экономические проблемы в основном "будут означать трудности" для многих простых россиян", — пишет издание.

Напомним, что действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, заканчивается в следующем году, и Украина не намерена его продлевать.

13 июля еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что Европе нечего бояться, если российский монополист "Газпром" таки решится остановить транзит газа через Украину.