Кремль усе одно зароблятиме: як російський газ продовжує потрапляти в ЄС

Хоч Європейський Союз і намагається повністю відмовитися від російського газу, Москва ще деякий час зможе заробляти на постачанні свого енергоресурсу в Європу.

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Європейські чиновники й аналітики вважають, що, попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі. Про це 7 вересня пише CNN.

У публікації сказано, що найбільша проблема полягає в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу, більша частина з того палива, що перебуває в резерві, — це скраплений природний газ (СПГ).

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"СПГ — настільки очевидне рішення, що воно стало пріоритетом, але оскільки СПГ настільки гнучкий і продається, його походження трохи складніше відстежити", — пояснив журналістам науковий співробітник Центру досліджень європейської політики Мілан Елкербоут.

За його словами, опосередковано частина скрапленого природного газу може надходити з Росії.

"І так РФ, як і раніше, отримуватиме дохід за свої енергоносії", — зазначив експерт.

Хоча в Європейському Союзі наполягають, що більшу частину його СПГ купують у США, Катарі та Нігерії, паливо часто продають на біржах, де контракти укладають на обсяги без будь-якого посилання на походження.

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Зазначимо, що до повномасштабної війни Росія забезпечувала Європу газом на 40%. У серпні 2023 року, як повідомляло видання Politico, російський імпорт знизився до 8,4%. Це зобов'язує ЄС припинити закупівлі російського газу до 2027 року. Замість РФ газ у Європу почали постачати такі країни як:

США;

Норвегія;

Азербайджан.

Втрата європейських клієнтів стала для Москви сильним ударом, адже доходи від експорту енергоресурсів знизилися на 41% до 43,4 мільярда доларів за перші сім місяців цього року, повідомило міністерство фінансів Росії.

Також нагадаємо, що 2024 року закінчується дія контракту, згідно з яким постачає газ до Європи через територію України. Український уряд не збирається продовжувати угоду.