"Нездійсненна місія": ЄС найближчим часом не зможе відмовитися від газу з РФ, — Єврокомісія

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович повідомив, що за умови продовження розбудови газової інфраструктури та встановлення нових партнерських відносин, країни ЄС зможуть найближчими місяцями додатково знизити обсяг імпорту російського газу.

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Наразі повне припинення поставок російського газу практично не є можливим для країн Євросоюзу. Про це заявив заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович, передає Handelsblatt.

Згідно з його словами, у 2022 році імпорт російського газу до країн ЄС скоротився зі 150 мільярдів кубічних метрів до менш ніж 80 мільярдів кубічних метрів.

Згідно з прогнозами, поточного року очікується, що обсяг імпорту російського газу становитиме лише 40 мільярдів кубічних метрів, включно зі скрапленим природним газом.

"Ми суттєво знизили показники імпорту російського газу. Але я б сказав, що повністю відмовитися від російського газу — це поки що майже нездійсненна місія", — додав він.

Шефчович також підкреслив, що за умови продовження розбудови газової інфраструктури та встановлення нових партнерських відносин, країни ЄС зможуть у найближчі місяці додатково знизити обсяг імпорту російського газу.

"У випадку з газом, імпортованим через загальну закупівельну платформу ЄС, ми вже стежимо за тим, щоб він не надходив із Росії", — сказав Шефчович.

Нагадаємо, що канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що купувати російський газ неприємно з моральної точки зору, але це потрібно для гарантування енергобезпеки країни.

Раніше Фокус розповідав, що італійська компанія Eni відкриває рахунки в "Газпромбанку". Рішення в компанії пояснили проханням "Газпром експорту". При цьому в Eni додали, що готові дотримуватися наявних і майбутніх санкцій ЄС.