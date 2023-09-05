"Неприємно з моральної точки зору": Австрія не має наміру відмовлятися від газу з РФ

За словами прем'єр-міністра Карла Нехаммера, без російського палива буде порушено систему енергопостачання, виробництво та енергозабезпечення побутових споживачів.

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Канцлер Австрії Карл Нехаммер вважає, що купувати російський газ неприємно з моральної точки зору, але це потрібно для забезпечення енергобезпеки країни. Про це він заявив у понеділок в ефірі телеканалу ORF.

Відповідаючи на запитання ведучої про необхідність відмови від російського газу, щоб не підтримувати Росію, Нехаммер зазначив, що газ потрібен для енергетичної безпеки країни.

"Головний наш пріоритет — це безпека енергозбереження. У разі її порушення, будуть порушені система, виробництво, енергопостачання людей. Насамперед ми думаємо про забезпечення безпеки енергопостачання. Це неприємно з моральної точки зору, але це реальність. І мій обов'язок, як канцлера, робити це", — заявив Нехаммер.

У червні 2018 року було підписано угоду про продовження чинного контракту між ТОВ "Газпром експорт" і OMV Gas Marketing & Trading GmbH на постачання російського природного газу в Австрію до 2040 року. Глава OMV Альфред Штерн раніше заявляв, що OMV продовжить закуповувати російський газ за контрактом, оскільки він не підпадає під санкції ЄС.

Уряд Австрії неодноразово заявляв, що хоче скоротити залежність від російського газу. Згідно з даними Європейської мережі операторів газотранспортних систем, у липні цього року 66% газового імпорту Австрії припали на поставки з РФ. Експерти зазначають, що реальна частка може бути ще більшою, оскільки відстежити походження всього імпортованого газу не завжди можливо.

Нагадаємо, що уряд Австрії ухвалив рішення позбавити "Газпром" доступу до газосховища в Хайдаху, передмісті Зальцбурга.

Раніше Фокус розповідав, що італійська компанія Eni відкриває рахунки в "Газпромбанку". Рішення в компанії пояснили проханням "Газпром експорту". При цьому в Eni додали, що готові дотримуватися наявних і майбутніх санкцій ЄС.