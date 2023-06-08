Европейцы никак не разлюбят Россию. И готовы с ней сотрудничать после окончания войны

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Сегодня вышло весьма интересное исследование European Council on Foreign Relations по отношению граждан 11 стран ЕС к России, Китаю и внешней политике ЕС и США.

Важно для понимания мира. Дам тезисное наблюдение:

1) Более трети австрийцев и мадьяр и две трети болгар до сих пор считают, что Россия для ЕС — стратегический партнер.

Особенно яркое раздвоение у мадьяр — 54% считает Россию врагом/конкурентом ЕС, и в то же время 60% видят Россию необходимым стратегическим партнером Венгрии. У меня еще раз возникает вопрос — что эти люди делают в ЕС? Но у европейцев тоже возникает этот вопрос.

Хотя даже у этих стран "оси" тектонический сдвиг в сторону негативного восприятия России. И как хорошо, что из этой исторической компании по крайней мере Германия и, отчасти, Италия, на этот раз на правильной стороне истории. В остальном сами видите на графиках.

2) Относительно послевоенных отношений с Россией все далеко не столь однозначно. Из всех опрошенных только 18% за полный разрыв с Россией (больше всего это поддерживают поляки, 39%), 21% европейцев — за "полное сотрудничество" (болгар — более половины, мадьяр и австрийцев — треть), 48% европейцев — за "ограниченные" отношения после войны.

3) Несмотря на то, что 70% европейцев воспринимают Китай и РФ как близких партнеров, 44% воспринимает Китай как необходимого стратегического партнера ЕС, 22% как конкурента, и лишь несколько процентов как врага Европы.

При этом почти 80% мадьяр воспринимают Китай как стратегического партнера или даже союзника.

Больше европейцев считает, что торговые и инвестиционные отношения с Китаем несут преимущества, чем риски (примечательно, что как раз на днях появилась информация о спин-офф китайских инвестиций американским гигантом Sequoia Capital, то есть у американцев другое видение).

4) 41% европейцев считают, что если Китай начнет поставлять оружие РФ, на него следует наложить санкции, несмотря на экономические убытки. 33% против санкций.

5) От 50 до 65 процентов европейцев считают неприемлемым, чтобы Китай владел технологическими компаниями, медиа или инфраструктурой в ЕС.

6) Очень интересно, что 32% европейцев считают США союзником, 43% — стратегическим партнером, при этом только 23% готовы вписываться за США в конфликте с Китаем за Тайвань, 62% — за нейтралитет. Здесь очень однозначно, минимальное количество неопределившихся по сравнению со всеми другими вопросами.

7) Лишь треть европейцев верят в победу Украины в ближайшие два года. Но это тоже большой прогресс по сравнению с 2021 годом.

С 2021 года на 5% больше европейцев стали воспринимать ЕС как мировую суперсилу (19%), на 4% — как преуспевающий внутренний рынок (18%). Это за счет уменьшения "не знающих" и уменьшения с 11% до 10% тех, кто считает, что ЕС надо распустить, потому что без него было бы лучше.

Больше европейцев, 29%, видят ЕС маяком демократии, прав человека и верховенства права. И здесь я с ними солидарен.

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