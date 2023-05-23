В Европу не вписались. Почему женские вагоны — это атрибут "третьего мира"

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Погулил, где в мире есть отдельные женские вагоны. По сути, это страны, где государство и институты не могут обеспечить безопасность всем гражданам, или страны, где женщины считаются вторым сортом — официально или неформально.

Иран, ОАЭ, Индия, Индонезия, Египет, Филиппины, Мексика, Бразилия.

Поезд в Индии. Там женские вагоны сохранились до сих пор Фото: pexels.com

В Европе было несколько инициатив ввести женские вагоны, но они не зашли как "шаг в прошлое" и "гендерная сегрегация".

В Британии от женских вагонов отказались после 1977 года, отчасти по экономическим причинам, отчасти из-за того, что был принят закон, запретивший гендерную сегрегацию.

Речь именно о вагонах, а не купе.

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Проблема точно есть. Ее точно нужно решать, женщины должны чувствовать себя в безопасности и не подвергаться насилию.

Вопрос в том, будем ли мы решать проблемы, как зрелое европейское общество или как отсталое.

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