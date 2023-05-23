Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения

Мужчина как животное. Почему история с женскими вагонами — попытка сильного пола защитить себя

"Введение женских купе будет означать, что любой мужчина несет потенциальную опасность. Но ведь я не такой! Не дадим запятнать гордое слово "мужчина" — причем не дадим, как всегда, за счет женщин. Так мужчины видят равенство". Мнение.

Зоя Звиняцковская
Зоя Звиняцковская
Историк моды, критик, культуролог
eye 72
женские вагоны, укрзализныця, отношения полов, мужчины, женщины
Фото: pexels.com | Женские вагоны отражают сложившиеся стереотипы об отношениях полов
Related video

История с вагонами для женщин – совершенно прекрасна и абсолютно архетипична. Это защита общественного образа, причем, как всегда у мужчин, невменяемая и бесстыдная, ценой всех вокруг.

Нормальным мужчинам досадно, что их, всех мужчин, считают опасными животными. После metoo мой наблюдательный знакомый, который и мухи не обидит, с ужасом говорил мне: "Стою с женщиной у лифта, дверь, открылась я ее пропускаю вперед и вижу, что она колеблется заходить ли! Какой ужас, это совершенно невыносимо, быть кем-то, кто по умолчанию вызывает испуг и отвращение". Но дальше мой не только наблюдательный, но и мудрый знакомый прибавлял: "Бедные женщины".

Большинство мужчин и правда мухи не обидят, это нормальные воспитанные люди. Просто очень эгоистичны. Их желание при всем сохранить за собой в обществе этот сладкий статус желаемых, тех, кого ждут и приветствуют, который сформировался во времена, когда без мужчины нельзя было прожить, побеждает здравый смысл. Более того: нормальные воспитанные мужчины, которые и мухи не обидят, согласны и дальше подвергать реальных женщин, в том числе своих жен, сестер, матерей и дочерей, реальной опасности сексуального насилия — ради сохранения своего символического статуса.

Поезд, Укрзализныця, вокзал Fullscreen
Креатив от "Укрзализныци" не решает проблему, а преломляет ее
Фото: Вечірній Київ

Введение женских купе будет означать, что любой мужчина несет потенциальную опасность. Но ведь я не такой! Не дадим запятнать гордое слово "мужчина" — причем не дадим, как всегда, за счет женщин, которые для сохранения этого фасада должны продолжать подвергать себя опасности. Так мужчины видят равенство.

С другой стороны, женщины без колебаний согласны маркировать всех мужчин как потенциально опасных ради собственного спокойствия. Пусть я оскорблю подозрением 99 нормальных, но зато один меня не изнасилует в купе. Как вы понимаете, такая арифметика для мужчин и женщин весит по-разному.

Вообще идея, что мужчины должны быть за женские вагоны, абсурдна и вытекает из романтических представлений о парне, который отдал тебе куртку холодным вечером, а сам идет в футболке — причем в этом случае получается так, что он должен отдать ее навсегда. Какого лешего? Галантные манеры — в книгах. В реальности идет равная борьба заинтересованных только в своем комфорте актеров, каждому из которых плевать на другого. Сложность в том, что мужчины отстаивают уже занятые позиции, а женщины пытаются изменить данность.

Источник

Важно
Украинки требуют создания женских вагонов: что происходит и почему мужчины обиделись?
Украинки требуют создания женских вагонов: что происходит и почему мужчины обиделись?