Мужчина как животное. Почему история с женскими вагонами — попытка сильного пола защитить себя

Related video

История с вагонами для женщин – совершенно прекрасна и абсолютно архетипична. Это защита общественного образа, причем, как всегда у мужчин, невменяемая и бесстыдная, ценой всех вокруг.

Нормальным мужчинам досадно, что их, всех мужчин, считают опасными животными. После metoo мой наблюдательный знакомый, который и мухи не обидит, с ужасом говорил мне: "Стою с женщиной у лифта, дверь, открылась я ее пропускаю вперед и вижу, что она колеблется заходить ли! Какой ужас, это совершенно невыносимо, быть кем-то, кто по умолчанию вызывает испуг и отвращение". Но дальше мой не только наблюдательный, но и мудрый знакомый прибавлял: "Бедные женщины".

Большинство мужчин и правда мухи не обидят, это нормальные воспитанные люди. Просто очень эгоистичны. Их желание при всем сохранить за собой в обществе этот сладкий статус желаемых, тех, кого ждут и приветствуют, который сформировался во времена, когда без мужчины нельзя было прожить, побеждает здравый смысл. Более того: нормальные воспитанные мужчины, которые и мухи не обидят, согласны и дальше подвергать реальных женщин, в том числе своих жен, сестер, матерей и дочерей, реальной опасности сексуального насилия — ради сохранения своего символического статуса.

Креатив от "Укрзализныци" не решает проблему, а преломляет ее Фото: Вечірній Київ

Введение женских купе будет означать, что любой мужчина несет потенциальную опасность. Но ведь я не такой! Не дадим запятнать гордое слово "мужчина" — причем не дадим, как всегда, за счет женщин, которые для сохранения этого фасада должны продолжать подвергать себя опасности. Так мужчины видят равенство.

С другой стороны, женщины без колебаний согласны маркировать всех мужчин как потенциально опасных ради собственного спокойствия. Пусть я оскорблю подозрением 99 нормальных, но зато один меня не изнасилует в купе. Как вы понимаете, такая арифметика для мужчин и женщин весит по-разному.

Вообще идея, что мужчины должны быть за женские вагоны, абсурдна и вытекает из романтических представлений о парне, который отдал тебе куртку холодным вечером, а сам идет в футболке — причем в этом случае получается так, что он должен отдать ее навсегда. Какого лешего? Галантные манеры — в книгах. В реальности идет равная борьба заинтересованных только в своем комфорте актеров, каждому из которых плевать на другого. Сложность в том, что мужчины отстаивают уже занятые позиции, а женщины пытаются изменить данность.

Источник

Важно