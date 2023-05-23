Чоловк як тварина. Чому історія з жіночими вагонами — спроба сильної статі захистити себе

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Історія з вагонами для жінок — абсолютно прекрасна й абсолютно архетипна. Це захист суспільного образу, до того ж, як завжди у чоловіків, несамовитий і безсоромний, ціною всіх навколо.

Нормальним чоловікам прикро, що їх, усіх чоловіків, вважають небезпечними тваринами. Після metoo мій спостережливий знайомий, якій і мухи не скривдить, із жахом казав мені: "Стою з жінкою коло ліфта, двері відчинилися, я її пропускаю вперед і бачу, що вона вагається, чи заходити! Який жах, це абсолютно нестерпно, бути кимось, хто за замовченням викликає переляк і відразу". Але далі мій не тільки спостережливий, але й мудрий знайомий додавав: "Бідні жінки".

Більшість чоловіків і справді мухи не скривдить, це нормальні виховані люди. Просто дуже егоїстичні. Їхнє бажання попри все зберегти за собою в суспільстві цей солодкий статус бажаних, тих, на кого чекають і вітають, що сформувався в часи, коли без чоловіка не можна було прожити, перемагає здоровий глузд. Ба більше: нормальні виховані чоловіки, які й мухи не скривдять, згодні й надалі наражати реальних жінок, у тому числі своїх дружин, сестер, матерів і доньок, на реальну небезпеку сексуального насильства — заради збереження свого символічного статусу.

Креатив від "Укрзалізниці" не вирішує проблему, а переломлює її Фото: Вечірній Київ

Запровадження жіночих купе означатиме, що будь-який чоловік несе потенційну небезпеку. Але ж я не такий! Не дамо заплямувати горде слово "чоловік" — до того ж не дамо, як завжди, за рахунок жінок, які для збереження цього фасаду мають продовжувати наражати себе на небезпеку. Так чоловіки бачать рівність.

Із іншого боку, жінки без вагань згодні маркувати всіх чоловіків як потенційно небезпечних — заради власного спокою. Нехай я ображу підозрою 99 нормальних, але зате один мене не зґвалтує в купе. Як ви розумієте, така арифметика для чоловіків і жінок важить по-різному.

Взагалі ідея, що чоловіки мають бути за жіночі вагони, є абсурдною та витікає з романтичних уявлень про хлопця, який віддав тобі куртку холодним вечором, а сам іде в футболці — до того ж у цьому випадку виходить так, що він має віддати її назавжди. Якого милого? Галантні манери — в книжках. У реальності йде рівна боротьба зацікавлених лише у своєму комфорті акторів, кожному з яких начхати на іншого. Складність у тому, що чоловіки відстоюють уже зайняті позиції, а жінки намагаються змінити данність.

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