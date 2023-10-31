Дружба з агресором: хто з країн ЄС активно купує російський газ

Сумарно на купівлю скрапленого природного газу з РФ країни Європейського Союзу 2023 року витратили 5,51 мільярда євро.

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Росія є найбільш підсанкційною країною у світі через повномасштабне вторгнення в Україну. Водночас багато західних країн відмовляються від співпраці з агресором, висловлюючи таким чином свою підтримку нашій країні. Проте є держави, які продовжують фінансово допомагати РФ підтримувати війну проти нашої країни, оскільки купують енергоресурси Москви. Так, наприклад, Іспанія та Бельгія в період із січня по вересень 2023 року подвоїли імпорт скрапленого газу з Росії порівняно з 2022 роком, повідомляє Euobserver.

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Зазначається, що в Європейському Союзі саме Іспанія є найбільшим імпортером російського СПГ, за нею слідують Франція і Бельгія. Як свідчать дані журналістів, близько 27% імпортованого Іспанією СПГ надійшло з РФ, а Бельгія отримала набагато більше — 37%. Тим часом до Франції доставили 15% СПГ із Росії.

З січня по липень 2023 року Іспанія заплатила 1,6 мільярда євро за російський СПГ, що робить її найбільшим покупцем у ЄС. Франція і Бельгія не відстали, заплативши по 1,3 мільярда євро за імпорт російського СПГ. Сумарно витрати ЄС на СПГ з Росії склали 5,51 мільярда євро.

Чому російський газ досі потрапляє до країн Євросоюзу

Ще у вересні 2023 року видання CNN писало, що найбільша проблема полягає в тому, що багато європейських країн змогли диверсифікувати свій імпорт газу, а більша частина з того палива, що є в резерві, — це скраплений природний газ (СПГ).

"СПГ настільки гнучкий і продається, що його походження трохи складніше відстежити", — вважає Центру досліджень європейської політики Мілан Елкербоут.

За його словами, опосередковано частина скрапленого природного газу може надходити з Росії.

"І, таким чином, РФ, як і раніше, отримуватиме дохід за свої енергоносії", — підкреслив експерт.

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Тим часом у Євросоюзі хочуть назовсім позбутися російських енергоресурсів. Так, у планах країн ЄС — скоротити імпорт російського газу до 40-45 мільярдів кубометрів уже 2023 року.

І деякі країни вже рухаються в цьому напрямку. Так, 24 жовтня стало відомо, що Італія підписала довгостроковий контракт на постачання скрапленого газу з Катару, замість російського. Італія стала четвертою країною ЄС, яка практично позбулася енергоносіїв РФ.

Раніше про співпрацю з Катаром у питанні газових поставок оголосили Франція, Нідерланди та Німеччина. Відомо, що європейці будуть щорічно отримувати по 3,5 мільйона тонн палива до 2050 року.