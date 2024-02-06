Росія не отримає криголами для "суперзаводу" скрапленого газу через санкції США, — Bloomberg

За даними видання, російська компанія "Новатек" планувала використовувати ці судна для перевезення пального для проєкту "Арктик СПГ-2", і без них стає важко працювати на запланованій потужності.

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Американські санкції призвели до припинення постачання нових суден для російського заводу з виробництва скрапленого природного газу. Про це повідомили представники японської судноплавної компанії Mitsui OSK Lines Ltd., підкресливши, що такі заходи створюють серйозні проблеми для експорту, передає агентство Bloomberg.

За словами президента компанії Такеші Хасімото, Mitsui OSK Lines більше не може укласти договір на фрахтування трьох криголамів для проєкту "Арктик СПГ-2" через обмеження, накладені США. Продаж суден також може виявитися складним завданням.

Запуск російського заводу, який є ключовим об'єктом для країни, став жертвою американських санкцій, пов'язаних із вторгненням в Україну. ПАТ "Новатек", компанія-оператор заводу, планувала використовувати ці судна для перевезення палива з майданчика, і без них стає важко працювати на запланованій потужності. "Новатек" уже відклав перший рейс і намагається знайти покупців для суден.

"Наше контрактне зобов'язання полягає в тому, що якщо ми не зможемо надавати послуги "Арктиці-2", ми повинні продати наше судно "Арктиці-2", — зазначив Хасімото. "Однак є санкція, яка свідчить, що ми не повинні укладати цю угоду з "Арктикою". Тож це трохи складно".

Mitsui OSK Lines веде переговори з урядами США і Японії, щоб знайти рішення ситуації, додав Хасімото. Перше з трьох криголамних суден для проєкту "Артік СПГ-2" планується завершити до кінця поточного року.

Водночас закордонні партнери за проєктом "Артік СПГ-2", включно з японською компанією Mitsui & Co. і французькою TotalEnergies SE, оголосили про форс-мажор у зв'язку зі своєю участю в проєкті.

Проєкт "Арктик СПГ-2" — що відомо

Arctic LNG 2 (Arctic LNG 2) — проєкт російської компанії "Новатек" із видобутку і скраплення природного газу на Гиданському півострові.

Arctic LNG 2 мав стати другим великомасштабним газопереробним заводом компанії після проєкту "Ямал LNG". Загальна місткість трьох ліній (по 6 мільйонів тонн кожна) становитиме 19,8 мільйона тонн (понад 27 мільярдів кубометрів). Проєкт передбачає виробництво 19,8 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік (тоді як проєкт "Ямал LNG" — 16,5 мільйона тонн), а також 1,6 мільйона тонн стабільного газового конденсату.

2 листопада 2023 року проєкт Arctic LNG 2 занесли до списку санкцій США, націлених на обмеження виробництва й експорту енергоресурсів Росії.

Нагадаємо, що вищезгаданій компанії "Новатек" належить паливний комплекс, який у ніч на 21 січня було пошкоджено внаслідок атаки ударних дронів у рамках спецоперації Служби безпеки України в Усть-Лузі Ленінградської області Росії. За даними Reuters, паливний комплекс "Новатека" в Усть-Лузі є ключовою ланкою в енергетичній інфраструктурі, забезпечуючи перероблювання газового конденсату і виробництво нафтопродуктів для експорту в Азію.

Також повідомлялося, що через атаку безпілотників на морський термінал в Усть-Лузі один із заводів компанії "Новатек" призупинив роботу.