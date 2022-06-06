Україна здатна повністю відмовитися від російського газу, — Макогон

На думку глави ОГТС, Україна може замінити імпорт газу збільшенням власного видобутку та біометаном, виробництво якого в країні має великий потенціал.

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Україна має реальну можливість повністю відмовитися від імпорту російського газу за рахунок розвитку власних родовищ блакитного палива та виробництва біогазу, що отримується під час розкладання біологічних відходів. Про це у Facebook заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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"Україна має дуже великий потенціал для виробництва біогазу — до 8 млрд кубометрів біогазу на рік. Це дуже амбітна мета на наступні 10 років. Але 0,5 млрд кубометрів біогазу через 2 роки цілком реально", — повідомляє Макогон.

Як приклад, глава українського ОГТС навів досвід Данії, яка в останні 5-6 місяців стабільно нарощує виробництво біометану, одержуваного шляхом очищення біогазу. За словами Макогона, на сьогоднішній день Данія має 27% біогазу у своїй газовій мережі — такими темпами Данія зможе створити 100% зелену газову систему до 2030 – 2035 років.

[ + – ] Динаміка виробництва біогазу в Данії

Виробництво біогазу в Україні

Біометан — це газ, отриманий унаслідок процесу метанового бродіння твердої або рідкої біомаси та біовідходів. Він екологічніший за бензин і дизельне паливо, а його виробництво набагато доступніше за інші відновлювані джерела енергії.

Зазначимо, що в 2021 році в Україні ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку виробництва біометану", який передбачає введення в українське законодавство терміну "біометан" і створення його Реєстру електронної системи, що містить дані про всі партії біометану, які є майбутньому розподілятимуться через газотранспортну систему та газорозподільні мережі (ГТС та ГРС).

До кінця 2020 року в Україні працювало 68 промислових біогазових станцій. За словами голови правління Біоенергетичної асоціації України Георгія Гелетухи, довоєнний потенціал виробництва біометану в Україні становив 9,7 млрд кубометрів на рік.

Нагадаємо, голова компанії НАК "Нафтогаз Україна" Юрій Вітренко заявив, що комунальним підприємствам варто замінити природний газ на біогаз. За його словами, біогазом можна замінити приблизно 5 млрд кубометрів природного газу, який використовується в Україні.

У Франції діють 365 заводів із виробництва біогазу. Така кількість підприємств забезпечує лише 1% від загальної потреби у природному газі у Франції, проте розвиток індустрії біометану може забезпечити до 2030 року до 20% необхідного енергоресурсу.