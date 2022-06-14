Поставки газа в Германию через "Северный поток" снизятся на 40%, — "Газпром"

Российский монополист посетовал на выявление неисправностей двигателей и действия компании Siemens, которая не вернула после ремонта необходимое оборудование.

Россия уменьшает на 40% прокачку газа в Германию через трубопровод "Северный поток" из-за немецкой компании Siemens. Об этом информирует пресс-служба российского монополиста "Газпром".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Уровень прокачки газа через трубопровод "Северный поток" будет снижен на 40% из-за того, что компания Siemens не вернула после ремонта газоперекачивающие агрегаты.

В "Газпроме" отмечают, что уменьшение поставок топлива также связано с тем, что были выявлены неисправности двигателей.

"В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на компрессорной станции "Портовая" может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата", — сказано в сообщении пресс-службы.

Российский монополист напоминает, что плановый объем поставок газа через "Северный поток" составляет 167 миллионов кубометров в сутки, но из-за неисправностей и отсутствия отремонтированного оборудования уровень прокачки топлива трубопроводом будет на отметке в 100 млн кубов.

[ + – ] "Газпром" снижает на 40% уровень прокачки газа через трубопровод "Северный поток"

Напомним, с 1 июня "Газпром" остановил поставки газа в Германию. Российский монополист обвинил немецкую компанию Shell Energy Europe Limited в нежелании платить за голубое топливо в рублях. Кроме этого, "Газпром" по этой же причине остановил поставки газа в Нидерланды и Данию.

В начале июня СМИ сообщали, что "Газпром" и другие подсанкционные российские компании переедут из ЕС в Турцию. В Анкаре утверждают, что подобная сделка для обхода международных ограничений будет полезна не только Москве, но и турецким властям.