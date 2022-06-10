"Газпром" с другими российскими компаниями переедут из ЕС в Турцию, — СМИ

Журналисты утверждают, что перемещение активов для обхода санкций, в том числе российских олигархов, принесет пользу как Москве, так и Анкаре.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Россия перенесет свои крупные подсанкционные компании, в том числе "Газпром", из Европы в Турцию. Об этом говорится в материале турецкого издания Haberturk.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным журналистов, в течение последних 50 дней Турция и Российская Федерация вели переговоры о перемещении российских подсанкционных компаний в Стамбул. Также ожидается, что под турецкую юрисдикцию перейдет газовый монополист "Газпром".

Обозреватель издания Четинер Четин утверждает, что перемещение российских активов в Стамбул, которые оказались под санкциями Европейского Союза, принесет выгоду как Москве, так и официальной Анкаре.

"По моей информации, 63 российские компании и олигархи, включая "Газпром", перенесут свои штаб-квартиры из Европы в Стамбул. Этот процесс, как ожидается, стартует в июле", — заявил Четин, комментируя переговоры между двумя странами.

Более того, как отмечает журналист, накануне официального визита главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, который назвал Анкару "нашим союзником", в Турцию прилетала российская делегация для обсуждения предварительных условий перемещения штаб-квартир компаний РФ из Европы.

Отметим, что 9 июня агентство Bloomberg сообщало о планах российских авиакомпаний создать в Турции новые предприятия для обхода международных санкций. Фирма Pegas Touristik, владеющая Nordwind Airlines, а также Anex Tourism Group, которая управляет перевозчиком Azur Air, уже провели переговоры с лизинговыми компаниями на предмет аренды самолетов. Воздушные судна для осуществления рейсов, по данным Bloomberg, могут предоставить Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Также сообщалось, что из-за международных санкций бортпроводников "Аэрофлота" обязали вести учет туалетной бумаги и другой бумажной продукции.