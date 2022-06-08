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Бортпроводников "Аэрофлота" обязали вести учет туалетной бумаги, — росСМИ (фото)

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Фото: ТАСС | Бортпроводников "Аэрофлота" обязали вести учет туалетной бумаги

В распоряжении сказано, что персоналу компании запрещается оставлять дополнительные рулоны бумаги, чтобы до них не добрались пассажиры.

Бортпроводникам российской государственно-частной авиакомпании "Аэрофлот", которая попала под санкции, обязали вести учет туалетной бумаги. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на документ, который был разослан персоналу фирмы.

Речь идет о бортпроводниках, которые работают на авиарейсах в Турцию.

По данным журналистов, персонал авиакомпании "Аэрофлот" обязали вести учет туалетной бумаги, а все оставшиеся рулоны необходимо опечатать и сдать на хранение.

Издание Baza отмечает, что нововведения в тестовом режиме заработали с 3 по 10 июня, однако подобную практику на рейсах подсанкционной авиакомпании могут ввести на постоянной основе.

"Теперь ведется строгий учет бумажной продукции: туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Бортпроводники должны внимательно следить за материалом на борту и пополнять его только по мере расходования. Дополнительные рулоны ни в коем случае нельзя оставлять в доступных местах, чтобы до них случайно не добрались пассажиры", — утверждают журналисты и добавляют, что остатки продукции персонал обязать пересчитать, опечатать и отправить на хранение.

В публикации издания Baza говорится, что раньше бортпроводников российских авиакомпаний обязывали только принимать бумажный материал и следить, чтобы на борту самолета он был всегда в наличии.

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Бортпроводников "Аэрофлота" обязали вести учет туалетной бумаги

Напомним, российская авиакомпания "Аэрофлот" после международных санкций была вынуждена отменить заграничные рейсы. В фирме утверждали, что полеты будут осуществляться исключительно в соседнюю Беларусь.

Также сообщалось, что акции компании "Аэрофлот" рухнули на 20% в первый день открытия московской биржи.