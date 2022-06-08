Бортпровідників "Аерофлоту" зобов'язали вести облік туалетного паперу, — росЗМІ (фото)

У розпорядженні йдеться, що персоналу компанії забороняється залишати додаткові рулони паперу, щоб до них не дісталися пасажири.

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Бортпровідників російської державно-приватної авіакомпанії "Аерофлот", яка потрапила під санкції, зобов'язали вести облік туалетного паперу. Про це пише видання Baza з посиланням на документ, розісланий персоналу фірми.

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Йдеться про бортпровідників, які працюють на авіарейсах до Туреччини.

За даними журналістів, персонал авіакомпанії "Аерофлот" зобов'язали вести облік туалетного паперу, а всі залишені рулони необхідно опечатати й здати на зберігання.

Видання Baza зазначає, що нововведення в тестовому режимі запрацювали з 3 по 10 червня, проте таку практику на рейсах підсанкційної авіакомпанії можуть запровадити на постійній основі.

"Тепер ведеться суворий облік паперової продукції: туалетного паперу, серветок та паперових рушників. Бортпровідники повинні уважно стежити за матеріалом на борту та поповнювати його лише в міру витрачання. Додаткові рулони в жодному разі не можна залишати в доступних місцях, щоб до них випадково не дісталися пасажири", — стверджують журналісти та додають, що залишки продукції персонал зобов'язати перерахувати, опечатати та відправити на зберігання.

У публікації видання Baza йдеться, що раніше бортпровідників російських авіакомпаній зобов'язували лише приймати паперовий матеріал і стежити, щоб на борту літака він завжди був у наявності.

[ + – ] Бортпровідників "Аерофлоту" зобов'язали вести облік туалетного паперу

Нагадаємо, російська авіакомпанія "Аерофлот" після міжнародних санкцій була змушена скасувати закордонні рейси. У фірмі стверджували, що польоти здійснюватимуться лише до сусідньої Білорусі.

Також повідомляли, що акції компанії "Аерофлот" впали на 20% у перший день відкриття московської біржі.