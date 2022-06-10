"Газпром" з іншими російськими компаніями переїдуть із ЄС до Туреччини, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що переміщення активів для обходу санкцій, зокрема російських олігархів, принесе користь як Москві, так і Анкарі.

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Росія перенесе свої великі підсанкційні компанії, зокрема "Газпром", з Європи до Туреччини. Про це йдеться в матеріалі турецького видання Haberturk.

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За даними журналістів, протягом останніх 50 днів Туреччина та Російська Федерація вели переговори про переміщення російських підсанкційних компаній до Стамбула. Очікується, що під турецьку юрисдикцію перейде газовий монополіст "Газпром".

Оглядач видання Четінер Четін стверджує, що переміщення російських активів до Стамбула, які опинилися під санкціями Європейського Союзу, принесе зиск як Москві, так і офіційній Анкарі.

"За моєю інформацією, 63 російські компанії та олігархи, включаючи "Газпром", перенесуть свої штаб-квартири з Європи до Стамбула. Цей процес, як очікується, стартує в липні", — заявив Четін, коментуючи переговори між двома країнами.

Щобільше, як зазначає журналіст, напередодні офіційного візиту глави Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який назвав Анкару "нашим союзником", до Туреччини прилітали російські делегації для обговорення попередніх умов переміщення штаб-квартир компаній РФ з Європи.

Зазначимо, що 9 червня агентство Bloomberg повідомляло про плани російських авіакомпаній створити в Туреччині нові підприємства для обходу міжнародних санкцій. Фірма Pegas Touristik, що володіє Nordwind Airlines, а також Anex Tourism Group, яка керує перевізником Azur Air, вже провели переговори з лізинговими компаніями щодо оренди літаків. Повітряні судна для здійснення рейсів, за даними Bloomberg, можуть надати Dubai Aerospace Enterprise та Aviation Capital Group, AerCap Holdings та Boeing Capital Corp.

Також повідомляли, що через міжнародні санкції бортпровідників "Аерофлоту" зобов'язали вести облік туалетного паперу та іншої паперової продукції.