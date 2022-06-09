Авіакомпанії РФ можуть створити підприємства в Туреччині для обходу санкцій, — Bloomberg

Компанії Azur Air та Nordwind базуються в РФ, але належать турецьким власникам, тому переїзд не порушить встановлені обмеження.

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Представники деяких російських авіакомпаній вивчають можливість створення авіакомпаній на території Туреччини, щоб у такий спосіб обійти санкції, що забороняють оренду авіалайнерів та доступ до ремонтних підприємств. Про це повідомляє Bloomberg.

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Компанія Pegas Touristik, у власності якої знаходиться Nordwind Airlines, а також Anex Tourism Group, що управляє Azur Air, вже провели переговори з лізинговими компаніями щодо оренди літаків.

Ці компанії, на відміну від державного "Аерофлоту", переважно займаються туристичними перевезеннями. Незважаючи на те, що Azur Air та Nordwind базуються в РФ, вони належать великим туристичним операторам, які перебувають у власності турецьких бізнесменів. Щодо цих перевізників не застосовуються жодні санкції. Таким чином, "переїзд" до Туреччини не порушить встановлених обмежень.

Повідомляється, що Anex може розмістити нову компанію в Анталії разом із парком літаків Boeing. Ведуться переговори з кількома орендодавцями, зокрема. Dubai Aerospace Enterprise та Aviation Capital Group, AerCap Holdings та Boeing Capital Corp.

Повідомляється, що вже цього літа Pegas може запустити авіакомпанію Southwind, базуватися компанія може у Вірменії.

Санкції ЄС змусили лізингові компанії, які переважно базуються в Ірландії, розривати лізингові угоди з авіакомпаніями з РФ та забороняти перевізникам літати в європейському повітряному просторі. Також через санкції російський "Аерофлот" у найближчі місяці може зіткнутися з нестачею запасних частин для своїх Boeing та Airbus.

Раніше Фокус повідомляв, що президент РФ Володимир Путін дозволив російським авіакомпаніям користуватися іноземними лізинговими літаками. Підписаний Путіним закон має дозволити авіакомпаніям із РФ експлуатувати іноземні літаки без сертифікату.