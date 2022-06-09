Авиакомпании РФ могут создать предприятия в Турции для обхода санкций, — Bloomberg

Компании Azur Air и Nordwind базируются в РФ, но принадлежат турецким собственникам, поэтому "переезд" не нарушит установленные ограничения.

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Представители некоторых российских авиакомпаний изучают возможность создания авиакомпаний на территории Турции, чтобы таким образом обойти санкции, запрещающие аренду авиалайнеров и доступ к ремонтным предприятиям. Об этом сообщает Bloomberg.

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Компания Pegas Touristik, в собственности которой находится Nordwind Airlines, а также Anex Tourism Group, управляющая Azur Air, уже провели переговоры с лизинговыми компаниями на предмет аренды самолетов.

Эти компании, в отличие от государственного "Аэрофлота", по большей части занимаются туристическими перевозками. Несмотря на то, что Azur Air и Nordwind базируются в РФ, они принадлежат крупным туристическим операторам, которые находятся в собственности турецких бизнесменов. В отношении этих перевозчиков не применяются никакие санкции. Таким образом, "переезд" в Турцию не нарушит установленные ограничения.

Сообщается, что Anex может разместить новую компанию в Анталии вместе с парком самолетов Boeing. Ведутся переговоры с несколькими арендодателями, в т.ч. Dubai Aerospace Enterprise и Aviation Capital Group, AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Сообщается, что уже этим летом Pegas может запустить авиакомпанию Southwind, базироваться компания может в Армении.

Санкции ЕС вынудили лизинговые компании, которые по преимуществу базируются в Ирландии, разрывать лизинговые соглашения c авиакомпаниями из РФ и запрещать перевозчикам летать в европейском воздушном пространстве. Также из-за санкций российский "Аэрофлот" в ближайшие месяцы может столкнуться с недостатком запасных частей для своих Boeing и Airbus.

Ранее Фокус сообщал, что президент РФ Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям пользоваться иностранными лизинговыми самолетами. Подписанный Путиным закон должен разрешить авиакомпаниям из РФ эксплуатировать иностранные самолеты без сертификата.