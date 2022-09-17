11-річна дівчинка загинула внаслідок ракетного обстрілу Чугуєва, — Синєгубов

Важко поранену дівчинку доставили до медустанови, але медикам не вдалося врятувати її життя.

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Після ракетного удару російської армії у місті Чугуїв загинула 11-річна дівчинка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

17 вересня кілька ракет ЗС РФ потрапили по об'єктах критичної інфраструктури, підприємствам, АЗС та приватному сектору Чугуєва. Внаслідок одного з ударів дитина отримала тяжкі травми, медики госпіталізували її до лікарні, але не змогли врятувати. Крім того, жінка отримала поранення середньої тяжкості.

"На жаль, 11-річна дівчинка, госпіталізована у Чугуєві, від отриманих травм померла", — заявив Олег Синєгубов. — "Від російського терору загинула безневинна дитина".

Трагедію у своєму Telegram прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак:

"Слабкі невдахи, що воюють з дітьми. Російська нація ганебна, тому що саме вона відповідальна за тих, хто вчиняє боягузливі злочини. За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які розплачуватимуться за все це через власні комплекси та неадекватність".

Представник обласного управління ДСНС Євген Василенко у коментарі "Суспільному" підтвердив, що одна з російських ракет потрапила у приватний сектор. Після вибуху почалася пожежа, спалахнула господарська будівля. Крім того, ще одна ракета уразила адміністративну будівлю у селі Кам'яна Яруга.

Повідомлялося, що у Чугуєві дитина загинула внаслідок російського обстрілу 24 лютого, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після влучення снаряда почалася пожежа у багатоквартирному будинку площею 100 квадратних метрів. Рятувальники констатували смерть неповнолітнього хлопчика.