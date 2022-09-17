Посланник Папы Римского попал под обстрел ВС РФ в Запорожской области

Кардинал Конрад Краевский признался, что "не знал куда бежать". Мужчина вёз в регион гуманитарную помощь.

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Посланник Папы Римского, кардинал Конрад Краевский попал под обстрел российских оккупантов, когда повез гуманитарную помощь в села в Запорожской области. Об этом сообщает ANSA.

Польский кардинал Краевский в четвертый раз находится в Украине с начала войны с Россией. Он был в Одессе, после отправился в Запорожье, далее он собирается в Харьков.

И когда он доставлял гуманитарную помощь в одно из сел в Запорожской области, куда, как он сам сказал, никто кроме военных не заходит, кардинал и его сопровождающие: два епископа (католик и протестант) и украинский военный, попали под обстрел ВС РФ.

Они только закончили разгружать свой фургон с продуктами и медикаментами, как начался обстрел.

Кардиналу пришлось спасаться, как и всем, кто был с ним. "Впервые в жизни я не знал, куда бежать, потому что просто бежать — недостаточно, нужно еще знать, куда", — сказал он ватиканским СМИ, отметив, что он сам и его спутники не пострадали.

Как только обстрел прекратился, кардинал продолжил раздавать гуманитарную помощь.

Свое боевое "крещение" святой отец описал, как день, когда нет "ни слов, ни слез", но отметил, что сегодня была годовщина того дня, когда он стал епископом.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что враг продолжает атаковать позиции украинских военных и обстреливать населенные пункты. В то же время, ВС РФ готовят пути к отступлению. Они даже успели затопить девять вагонов в районе Каховской ГЭС, пытаясь соорудить временную переправу.