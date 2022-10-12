"Я ношу в собі їхній біль": папа Франциск рішуче засудив бомбардування України

Глава Ватикану назвав ракетні удари по українських містах безжальними, і закликав тих, хто має владу, відновити мирне співіснування.

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Папа Римський Франциск виступив із різким засудженням бомбардувань російськими збройними силами українських міст, назвавши їх безжальними. Виступаючи перед тисячами людей на своїй щотижневій спільній аудієнції на площі Святого Петра, понтифік закликав зупинитися "тих, у чиїх руках доля війни". Про це повідомляє агентство Reuters.

"Моє серце завжди з українським народом, особливо з жителями тих місць, які зазнають безперервних бомбардувань", — сказав Франциск.

Він звернувся в молитві за тих, хто має владу й у чиїх руках можливість зупинити насильство.

"Я ношу в собі їхній біль і приношу її Господу в молитві... Нехай Дух Господній перетворить серця тих, у чиїх руках доля війни, щоб ураган насильства зупинився, і мирне співіснування в справедливості могло бути відновлено", — висловив сподівання понтифік.

Зазначимо, що 2 жовтня глава Ватикану вперше звернувся до президента РФ Володимира Путіна з благанням зупинити "спіраль насильства та смерті" в Україні. Він засудив анексію українських областей і водночас заявив, що криза загрожує ядерною ескалацією з неконтрольованими глобальними наслідками.

Один зі служителів Ватикану зазначив, що звернення Франциска було настільки похмурим, що нагадало радіозвернення Папи Івана XXIII із закликом до миру 1962 року під час Карибської кризи.

На своїй сторінці у Twitter папа Римський також опублікував пост із закликом негайно зупинити війну в Україні.

"Війна в Україні стала настільки серйозною, руйнівною та загрозливою, що викликає велике занепокоєння. В ім'я Бога та почуття людяності, яке живе в кожному серці, я знову закликаю до негайного припинення вогню", — написав Франциск.

Раніше папа Франциск назвав війну в Україні третьою світовою. За його словами, помилково вважати, що події в Україні нагадують ковбойський фільм, у якому є добрі та погані хлопці. Також помилково вважати, що теперішній конфлікт стосується лише Росії та України.

У вересні глава Ватикану заявив, що не бачить нічого аморального в постачанні зброї Україні. За його словами, згідно з принципами Римо-католицької церкви, кожна країна має право використання зброї для самооборони проти агресора.