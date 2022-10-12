"Я ношу в себе их боль": папа Франциск решительно осудил бомбардировки Украины

Глава Ватикана назвал ракетные удары по украинским городам безжалостными, и призвал тех, кто обладает властью, восстановить мирное сосуществование.

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Папа Римский Франциск выступил с резким осуждением бомбардировок российскими вооруженными силами украинских городов, назвав их безжалостными. Выступая перед тысячами людей на своей еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра, понтифик призвал остановиться "тех, в чьих руках судьба войны". Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мое сердце всегда с украинским народом, особенно с жителями тех мест, которые подвергаются непрекращающимся бомбардировкам", — сказал Франциск.

Он обратился в молитве за тех, кто обладает властью и в чьих руках полномочия остановить насилие.

"Я ношу в себе их боль и приношу ее Господу в молитве…Пусть Дух Господень преобразит сердца тех, в чьих руках судьба войны, чтобы ураган насилия остановился и мирное сосуществование в справедливости могло быть восстановлено", — выразил надежду понтифик.

Отметим, что 2 октября глава Ватикана впервые обратился к президенту РФ Владимиру Путину с мольбой прекратить "спираль насилия и смерти" в Украине. Он осудил аннексию украинских областей, и при этом он заявил, что кризис грозит ядерной эскалацией с неконтролируемыми глобальными последствиями.

Один из служителей Ватикана отметил, что обращение Франциска было настолько мрачным, что напомнило радиообращение Папы Иоанна XXIII с призывом к миру в 1962 году во время Карибского кризиса.

На своей странице в Twitter папа Римский также опубликовал пост с призывом немедленно остановить войну в Украине.

"Война в Украине стала настолько серьезной, разрушительной и угрожающей, что вызывает большое беспокойство. Во имя Бога и чувства человечности, живущего в каждом сердце, я вновь призываю к немедленному прекращению огня", — написал Франциск.

Ранее папа Франциск назвал войну в Украине третьей мировой. По его словам, ошибочно считать, что события в Украине напоминают ковбойский фильм, в котором есть хорошие и плохие парни. Также ошибочно полагать, что существующий конфликт касается только России и Украины.

В сентябре глава Ватикана заявил, что не видит ничего аморального в поставках оружия Украине. По его словам, согласно принципам Римско-католической церкви каждая страна имеет право использование оружия для самообороны против агрессора.