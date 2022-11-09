"Это дымовая завеса": МИД Украины ответил Захаровой на заявление о переговорах

По словам спикера внешнеполитического ведомства Украины Олега Николенко, РФ лишь имитирует готовность к диалогу. Таким образом страна-агрессор пытается выиграть время, чтобы собрать силы для новых ударов.

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Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на заявление своей коллеги из России Марии Захаровой о якобы готовности РФ к переговорам "с учетом реалий на данный момент". Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

"Вижу заголовок в СМИ: "МИД РФ заявил о готовности России вести переговоры с Украиной". Наконец, думаю, россияне признали поражение, объявили вывод своих войск со всей территории Украины, отменяют все незаконные решения на оккупированных территориях и начинают выплату компенсаций… Читаю дальше новость, а там ничего такого нет", –– написал дипломат.

По его словам, заявление МИД России –– это лишь очередная дымовая завеса.

Николенко считает, что в РФ говорят о переговорах каждый раз, когда российская армия переживает следующий провал на фронте в Украине.

В стране-агрессоре лишь хотят накопить силы для новых ударов, подчеркнул спикер МИД.

"В Москве не заинтересованы в возобновлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, РФ пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии", –– прокомментировал он.

Как говорит Николенко, Украина все это уже проходила в 2014-2015 годах.

"Те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия", –– добавил представитель ведомства.

Киев уже неоднократно предлагал Москве сесть за стол переговоров, но в ответ получал либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматуму Кремля, либо очередные акты геноцида украинцев.

Николенко также напомнил, что для проведения мирных переговоров Россия должны вывести свои войска с захваченной украинской территории.

Напомним, сегодня, 9 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к переговорам с Украиной, но только "с учетом реалий на текущий момент".

Ранее, 2 ноября, официальный представитель российского МИДа говорила, что РФ ждет от Украины сигналов о желании вернуться к переговорному процессу "с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле".