Ранее в Москве обещали, что ракеты уже в 2022 году поступят на вооружение ядерных сил и поэтому советовали быть повежливее с РФ.

Related video

В России намерены до конца года провести второй испытательный пуск тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" (по классификации НАТО — "Сатана-2") сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Первые летно-конструкторские испытания прошли 20 апреля 2022 года. Тогда ракета стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, чтобы доставить на полигон Кура на Камчатке учебно-боевые блоки, имитирующие ядерные заряды. Вторые испытания пройдут по такому же сценарию.

Собеседник агентства рассказал, что после оценки их результатов может быть принято решение о развертывании первого полка с МБР "Сармат".

Другой источник отметил, что согласно контракту Ракетные войска стратегического назначения должны для начала получить на вооружение полковой комплект. Однако он не сказал, когда полк поставят на боевое дежурство в полном составе.

Издание напоминает, что летно-конструкторские испытания обычно считаются завершенными после как минимум пяти пусков. Во время испытаний "Сармата" россиянам нужно будет провести один пуск через Южный полюс.

В чем особенности ракеты "Сармат"?

РС-28 "Сармат" — стратегический ракетный комплекс шахтного базирования, разработанный Государственным ракетным центром им. Макеева, которые специализируется на конструировании МБР морского базирования.

Длина ракеты 35 м, стартовая масса — 208 т, забрасываемая масса — около 10 т. Дальность "Сармата" — 18 тыс. км. Россияне уверяют, что ракета может доставить ядерные боеголовки в любую точку мира через Северный или Южный полюс.

Ранее главным ядерным оружием в РФ была ракета "Воевода", по классификации НАТО — "Сатана". Новый комплекс в Альянсе получил название "Сатана-2".

Напомним, летом президент РФ Владимир Путин пообещал, что первый комплекс "Сармат" встанет на боевое дежурство до конца года.

В мае Дмитрий Рогозин, возглавлявший в то время "Роскосмос", похвастался, что в скором времени ВС России получат почти полсотни ракет "Сармат", поэтому посоветовал повежливее разговаривать с россиянами.