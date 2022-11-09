Загроза Заходу: Путін хоче провести випробування ракети "Сатана-2" до кінця року

Раніше в Москві обіцяли, що ракети вже у 2022 році надійдуть на озброєння ядерних сил і тому радили бути ввічливішими з РФ.

Related video

У Росії мають намір до кінця року провести другий випробувальний пуск важкої міжконтинентальної рідинної балістичної ракети (МБР) "Сармат" (за класифікацією НАТО — "Сатана-2") повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в Міноборони РФ.

Перші льотно-конструкторські випробування відбулися 20 квітня 2022 року. Тоді ракета стартувала з космодрому Плесецьк в Архангельській області, щоб доставити на полігон Кура на Камчатці навчально-бойові блоки, що імітують ядерні заряди. Другі випробування пройдуть за таким самим сценарієм.

Співрозмовник агентства розповів, що після оцінки їх результатів можуть прийняти рішення про розгортання першого полку з МБР "Сармат".

Інше джерело зазначило, що згідно з контрактом Ракетні війська стратегічного призначення повинні спершу отримати на озброєння полковий комплект. Однак він не сказав, коли полк поставлять на бойове чергування у повному складі.

Видання нагадує, що льотно-конструкторські випробування зазвичай вважаються завершеними як мінімум після п'яти пусків. Під час випробувань "Сармата" росіянам потрібно буде здійснити один пуск через Південний полюс.

У чому особливості ракети "Сармат"?

РС-28 "Сармат" — стратегічний ракетний комплекс шахтного базування, розроблений Державним ракетним центром ім. Макєєва, що спеціалізується на конструюванні МБР морського базування.

Довжина ракети — 35 м, стартова маса — 208 т, маса закидання — близько 10 т. Дальність польоту "Сармата" — 18 тис. км. Росіяни стверджують, що ракета може доставити ядерні боєголовки в будь-яку точку світу через Північний або Південний полюс.

Раніше головною ядерною зброєю у РФ була ракета "Воєвода", за класифікацією НАТО — "Сатана". Новий комплекс в Альянсі отримав назву "Сатана-2".

Нагадаємо, влітку президент РФ Володимир Путін пообіцяв, що перший комплекс "Сармат" стане на бойове чергування до кінця року.

У травні Дмитро Рогозін, який на той час очолював "Роскосмос", похвалився, що незабаром ЗС Росії отримають майже півсотні ракет "Сармат", тому порадив чемніше розмовляти з росіянами.