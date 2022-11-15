Після втрати Херсона Путін заявив про "спроби розкачати суверенітет РФ" (відео)

Країни Заходу намагаються реалізувати сценарій, який уже "був обкатаний в Україні", проте російський народ вірний своїм "традиціям і високим духовним орієнтирам", сказав президент РФ.

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Президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Заходу у спробах "переписати історію", заявивши, що так вони прагнуть "розкачати суверенітет" РФ. Про це глава держави-агресора заявив у процесі виступу на засіданні російського оргкомітету "Победа".

"Спроби низки держав переписати, перелицювати світову історію стають дедалі агресивнішими. І, за великим рахунком, мають очевидну мету щодо нашого суспільства як мінімум — роз'єднати, позбавити нас орієнтирів, послабити Росію і вплинути на її суверенітет, розгойдати суверенітет", — сказав Путін.

За словами президента РФ, "розгойдування держав і народів" починається з розмивання цінностей і спотворення історії. При цьому Путін заявив, що такий сценарій "був обкатаний, зокрема, і в Україні", проте реалізувати цей крок в РФ не вдалося.

"Ми вчасно і досить твердо, щоб відстоювати свої інтереси, поставили їм заслін. Основою нашої національної ідентичності були і залишаються наступність поколінь, вірність традиціям, високі духовно-моральні орієнтири", — додав лідер Кремля.

Зазначимо, що словами Путіна про "розгойдування суверенітету" Росії прозвучали на тлі нещодавнього відступу Збройних сил РФ з Херсона, який був "доданий" до складу РФ за підсумками псевдореферендумів менше двох місяців тому. Після звільнення обласного центру українськими військами окупанти перенесли "столицю" Херсонської області в Генічеськ.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Путін може відмовитися від участі у традиційній великій пресконференції на тлі провалу військ РФ у Херсоні.