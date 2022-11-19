ФСО планирует защищать Путина от госпереворота с помощью гипнотизеров и священников, – СМИ

По данным журналистов, генералы Федеральной службы охраны РФ готовят личный состав к "массированной идеологической атаке со стороны врага". В числе ответных мер ФСО рассматривает контрвнушение и коллективный поход в храм.

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Генералы Федеральной службы охраны (ФСО) РФ готовят личный состав к "массированной идеологической атаке со стороны врага". Для этого был специально разработан секретный "План морально-психологического обеспечения перевода Оперативного управления ФСО с мирного на военное время". Об этом пишет российское оппозиционное издание The Insider, получившее доступ к документу.

Еще 26 октября в центре Москвы появилась военная техника и некие вооруженные люди. Как оказалось, ФСО проводило планово-тактические учения по "нейтрализации угроз терроризма и защиты объектов высших органов власти". Эти учения стали частью спецмероприятий на случай перевода ФСО в режим военного времени.

Тайный план: подготовка к госперевороту

Как пишут журналисты, ознакомившиеся с планом ФСО, в брошюре указано, что у защитников Кремля в случае госпереворота могут возникнуть подавленность, замкнутость, неуверенность в правильности действий начальства, чувство страха и беспокойство за свою жизнь.

[ + – ] Тайный план ФСО, оказавшийся на руках у журналистов

Чтобы этого избежать, генералы предлагают использовать "контрвнушение", проведение доверительных бесед с молодыми сотрудниками и еженедельных политзанятий, а также коллективный поход в храм.

Агенты иностранных разведок, которые, по версии ФСО, как раз и будут стоять за организацией госпереворота, могут использовать пропаганду в соцсетях и интернете, а также "дотянуться" до родственников офицеров Федеральной службы охраны. Особый акцент делается на том, что некоторые из агентов обладают гипнотическими способностями.

"Правда, что это за лица и каким образом они могут загипнотизировать и психологически заразить вышколенную кремлевскую охрану, в документе не уточняется", –– пишет издание.

Кроме того, враг, как считают ФСОшники, будет использовать некие "пси-генераторы" или "генераторы черной материи", разработка которого якобы велась в секретных центрах ЦРУ.

Как отмечается, за реализацию плана отвечает заместитель директора ФСО генерал Александр Комов. Он входит в число особо засекреченных сотрудников охраны и открытой информации о нем крайне мало. Источник The Insider в Кремле рассказали, что Комов руководит группой внештатных советников, в которую, в частности, входят астрологи, черные маги и экстрасенсы.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин разместил в Москве Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) на фоне опасений госпереворота. Все военные подразделения привели в полную боеготовность.

Ранее Фокус рассказывал, как Путин отметил свое 70-летие.