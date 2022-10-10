Путин боится военного переворота: Нацгвардия в Москве в полной боеготовности, — СМИ

По данным журналистов, 18-тысячное подразделение начало блокировать выезды и проводить аресты в российской столице. ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое в военное время отвечает за охрану гособъектов в РФ.

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Президент РФ Владимир Путин разместил в Москве Отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН) на фоне опасений госпереворота, об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники в украинской разведке.

Утверждается, что подразделение ОДОН усилило охрану российской столицы, и что все военные подразделения приведены в полную боеготовность.

Охрана Путина численность 18 тыс. человек, начала проводить аресты подозреваемых военнослужащих и устанавливать блокпосты на въезде в Москву. Это подразделение возглавляет генерал-майор Николай Кузнецов.

Такие события последовали после того, как Путин обвинил спецслужбы Украины в "теракте" на Крымском мосту.

Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее, также есть мнение, что взрывы на мосту произошли в результате внутреннего конфликта в российском руководстве.

Войска ОДОН — подразделение внутренней охраны быстрого реагирования МВД, которое занимается вопросами охраны правопорядка в Москве и области, а также вопросами, связанными с борьбой с терроризмом и экстремизмом. В военное время ОДОН поручена охрана важных гособъектов.

Напомним, что РФ атаковала Украину в час-пик, когда улицы городов были переполнены. Специалист по вопросам безопасности Джимми Раштон, который находится в Киеве, считает, что страны Запада не предоставили украинскому правительству необходимых средств ПВО, чтобы защититься от российского террора.

Ранее Фокус сообщал, что российские ракеты были направлены на "демонтаж политического режима" в Киеве. По словам Дмитрия Медведева, Украина будет постоянной и прямой угрозой для РФ.