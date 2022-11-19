ФСО планує захищати Путіна від держперевороту за допомогою гіпнотизерів та священиків, – ЗМІ

За даними журналістів, генерали Федеральної служби охорони РФ готують особовий склад до "масованої ідеологічної атаки з боку ворога". Серед заходів у відповідь ФСО розглядає контрнавіювання і колективний похід у храм.

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Генерали Федеральної служби охорони (ФСО) РФ готують особовий склад до "масованої ідеологічної атаки з боку ворога". Для цього спеціально розроблено секретний "План морально-психологічного забезпечення перекладу Оперативного управління ФСО з мирного на воєнний час". Про це пише російське опозиційне видання The Insider, яке отримало доступ до документа.

Ще 26 жовтня у центрі Москви з'явилася військова техніка і деякі озброєні люди. Як виявилося, ФСО проводило планово-тактичні навчання щодо "нейтралізації загроз тероризму та захисту об'єктів найвищих органів влади". Ці навчання стали частиною спецзаходів у разі переведення ФСО у режим воєнного часу.

Таємний план: підготовка до держперевороту

Як пишуть журналісти, які ознайомилися із планом ФСО, у брошурі зазначено, що в захисників Кремля у разі держперевороту можуть виникнути пригніченість, замкнутість, невпевненість у правильності дій начальства, почуття страху та занепокоєння за своє життя.

[ + – ] Таємний план ФСО, який опинився на руках у журналістів

Щоб цього уникнути, генерали пропонують використовувати "контрнавіювання", проведення довірчих бесід із молодими співробітниками та щотижневих політзанять, а також колективний похід до храму.

Агенти іноземних розвідок, які, за версією ФСО, таки стоятимуть за організацією держперевороту, можуть використовувати пропаганду в соцмережах та інтернеті, а також "дотягнутися" до родичів офіцерів Федеральної служби охорони. Особливий акцент робиться на тому, що деякі з агентів мають гіпнотичні здібності.

"Правда, що це за особи і як вони можуть загіпнозувати та психологічно заразити вишколену кремлівську охорону, у документі не уточнюється", — пише видання.

Крім того, ворог, як вважають ФСОшники, використовуватиме деякі "псі-генератори" або "генератори чорної матерії", розробка яких нібито вели в секретних центрах ЦРУ.

Як зазначається, за реалізацію плану відповідає заступник директора ФСО генерал Олександр Комов. Він входить до особливо засекречених співробітників охорони та відкритої інформації про нього вкрай мало. Джерело The Insider у Кремлі розповіли, що Комов керує групою позаштатних радників, до якої, зокрема, входять астрологи, чорні маги та екстрасенси.

Нагадаємо, на початку жовтня президент РФ Володимир Путін розмістив у Москві окрему дивізію оперативного призначення (ОДОП) на тлі побоювань держперевороту. Усі військові підрозділи привели у повну боєздатність.

Раніше Фокус розповідав, як Путін відзначив своє 70-річчя.