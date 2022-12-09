"У війні немає переможців: Ердоган проведе телефонну розмову з Путіним і Зеленським

Президент Туреччини заявив, що підтримує територіальну цілісність України, але проти розпалювання протиріч шляхом "немислимої політики" на адресу РФ.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган розповів, що запланував провести телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним 11 грудня. Також він має намір поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Ердоган зазначив, що темою розмови із Путіним стане зерновий коридор. Однак він не став уточнювати, про що спілкуватиметься із Зеленським.

Турецький глава також заявив, що дипломатичні зусилля Туреччини щодо завершення війни в Україні націлені на те, що в цьому питанні "не може бути переможців, а у світу — тих, хто програли".

За його словами, російсько-українська війна призвела до серйозної політичної, гуманітарної та економічної шкоди для всього світу. Реджеп Ердоган додав, що підтримує територіальну цілісність України.

"Водночас ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", — сказав він.

Президент Туреччини також розповів про численні розмови з президентами РФ та України. Він наголосив, що всі дії Анкари націлені на досягнення миру у Чорноморському регіоні.

"Незважаючи на те, що стамбульський процес діалогу між РФ та Україною був перерваний, цей майданчик усе ще залишається найбільш ідеальним для довгострокового миру", — вважає Ердоган.

Нагадаємо, 8 грудня Володимир Зеленський повідомив, що мирний час в Україні може настати вже в наступному році. Президент подякував "усім нашим друзям у Європі", які допомагають підтримувати стабільність у країні, а мільйонам людей — пережити воєнний час.

Раніше, 7 грудня Володимир Путін заявив, що війна в Україні може стати тривалим процесом. Він вважає, що "значним результатом" вторгнення є анексія українських територій і люди, які "живуть тепер із нами".