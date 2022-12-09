"В войне нет победителей: Эрдоган проведет телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Президент Турции заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, но против разжигания противоречий путем "немыслимой политики" в адрес РФ.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что запланировал провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 11 декабря. Также он намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает турецкое издание Anadolu.

Эрдоган отметил, что темой разговора с Путиным станет зерновой коридор. Однако он не стал уточнять, о чем будет общаться с Зеленским.

Турецкий глава также заявил, что дипломатические усилия Турции по завершению войны в Украине нацелены на то, что в этом вопросе "не может быть победителей, а у мира — проигравших".

По его словам, российско-украинская война привела к серьезному политическому, гуманитарному и экономическому ущербу для всего мира. Реджеп Эрдоган добавил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

"Вместе с тем, мы выступили против разжигания противоречий в регионе путем "немыслимой политики" в адрес РФ", — сказал он.

Президент Турции также рассказал о многочисленных разговорах с президентами РФ и Украины. Он подчеркнул, что все действия Анкары нацелены на достижение мира в Черноморском регионе.

"Несмотря на то, что стамбульский процесс диалога между РФ и Украиной, был прерван, эта площадка все еще остается наиболее идеальной для долгосрочного мира", — считает Эрдоган.

Напомним, 8 декабря Владимир Зеленский сообщил, что мирное время в Украине может настать уже в следующем году. Президент поблагодарил "всех наших друзей в Европе", которые помогают поддерживать стабильность в стране, а миллионам людей — пережить военное время.

Ранее, 7 декабря Владимир Путин заявил, что война в Украине может стать длительным процессом. Он считает, что "значимым результатом" вторжения является аннексия украинских территорий и люди, которые "живут теперь с нами".