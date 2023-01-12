Ердоган обговорить із Путіним і Зеленським відкриття коридору для поранених, — турецький омбудсмен

Діалог щодо відкриття нового коридору між Росією та Україною пройде в найближчі 2 дні. Адміністрація турецького лідера вже працює над його створенням.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган збирається обговорити з колегами з України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним відкриття гуманітарного коридору для поранених. Про це повідомив турецький омбудсмен Шереф Малкоч, пише газета Hürriyet.

Ердоган проведе діалог щодо питання відкриття гуманітарного коридору між Росією та Україною 12 чи 13 січня, зазначив Малкоч.

"Відкриття гуманітарного коридору для поранених, у тому числі дітей чи жінок, в Україні буде одним із найвагоміших аспектів цієї зустрічі… Решта залежить від нас, координуватимемо разом", — наголосив омбудсмен.

Адміністрація турецького лідера вже розпочала необхідну роботу для створення гуманітарного коридору, сказав він.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу 10 січня заявив про підтримку Анкарою "формули миру" від Зеленського, яку він озвучив на саміті "Великої двадцятки" в Індонезії.

За спостереженнями Чавушоглу, Росія нібито демонструє готовність до діалогу з Україною. Однак 5 січня Путін у розмові з Ердоганом заявив, що для початку мирного процесу Києву треба ухвалити "нові територіальні реалії".

Фокус раніше писав про зустріч російського й українського омбудсменів у Туреччині в період із 12 по 14 січня на великому форумі. Темою діалогу може стати взаємне повернення цивільних.