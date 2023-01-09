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Світ Російсько-українська війна

В Росії анонсували зустріч із омбудсменом України в Туреччині: що обговорюватимуть

Тетяна Москалькова, Дмитро Лубинець, зустріч Москалькової та Лубинця
Фото: Скриншот | Перша зустріч Москалькової та Лубинця пройшла 17 жовтня минулого року

Турецька сторона організує великий форум, на якому будуть Тетяна Москалькова та Дмитро Лубинець. Це буде друга особиста зустріч уповноважених із прав людини з початку вторгнення РФ до України.

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Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова має намір зустрітися з омбудсменом України Дмитром Лубінцем. Про це вона сказала журналістам на брифінгу 9 січня, повідомило агентство "РИА Новости".

За словами Москалькової, зустріч відбудеться у період з 12 по 14 січня у Туреччині. У цей час, як уточнила чиновник, проходитиме великий форум, який організовує турецький омбдусмен.

"Туди з'їжджається багато омбудсменів з різних держав, ми попередньо обговорюємо можливість зустрічі та приблизний порядок денний наших переговорів", — уточнила Москалькова.

Російський омбудсмен сподівається, що повернені з полону окупанти незабаром повернуться додому.

"Щаслива, що на Різдво відбувся черговий і перший цьогорічний обмін. Сподіваюся, що всі наші хлопці дуже скоро повернуться додому", — написала вона в Telegram 8 січня.

Лубинець 3 січня говорив про заплановану зустріч із Москальковою з метою обговорення взаємного повернення цивільних осіб. Лубинець ставив під сумнів згоду Росії провести цей обмін.

"Є багато напрацьованих з нашого боку варіантів. Знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це Росія", — говорив він.

Окремо омбудсмени можуть обговорити питання повернення цивільних, яких російські силовики затримували на тимчасово окупованих територіях України.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною перша зустріч Москалькової та Лубинця відбулася 17 жовтня минулого року. За словами російського омбудсмена, цього разу сторони провели "конструктивний діалог".

У листопаді Москалькова пов'язувалася з Дмитром Лубінцем по відеозв'язку, тоді обговорювалася низка правозахисних тем.

Нагадаємо, що 8 січня успішно пройшов новий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 50 українських захисників — 33 офіцери, а також 17 рядових та сержантів.

Фокус 31 грудня писав про великий обмін військовополоненими, в результаті якого вдалося повернути 140 людей. Серед української сторони були поранені військові, захисники Маріуполя та острова Зміїний, а також бійці, які були на Бахмутському напрямку.