В Росії анонсували зустріч із омбудсменом України в Туреччині: що обговорюватимуть

Турецька сторона організує великий форум, на якому будуть Тетяна Москалькова та Дмитро Лубинець. Це буде друга особиста зустріч уповноважених із прав людини з початку вторгнення РФ до України.

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Російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова має намір зустрітися з омбудсменом України Дмитром Лубінцем. Про це вона сказала журналістам на брифінгу 9 січня, повідомило агентство "РИА Новости".

За словами Москалькової, зустріч відбудеться у період з 12 по 14 січня у Туреччині. У цей час, як уточнила чиновник, проходитиме великий форум, який організовує турецький омбдусмен.

"Туди з'їжджається багато омбудсменів з різних держав, ми попередньо обговорюємо можливість зустрічі та приблизний порядок денний наших переговорів", — уточнила Москалькова.

Російський омбудсмен сподівається, що повернені з полону окупанти незабаром повернуться додому.

"Щаслива, що на Різдво відбувся черговий і перший цьогорічний обмін. Сподіваюся, що всі наші хлопці дуже скоро повернуться додому", — написала вона в Telegram 8 січня.

Лубинець 3 січня говорив про заплановану зустріч із Москальковою з метою обговорення взаємного повернення цивільних осіб. Лубинець ставив під сумнів згоду Росії провести цей обмін.

"Є багато напрацьованих з нашого боку варіантів. Знову ж таки ми не знаємо, чи погодиться на це Росія", — говорив він.

Окремо омбудсмени можуть обговорити питання повернення цивільних, яких російські силовики затримували на тимчасово окупованих територіях України.

Після початку повномасштабної війни Росії з Україною перша зустріч Москалькової та Лубинця відбулася 17 жовтня минулого року. За словами російського омбудсмена, цього разу сторони провели "конструктивний діалог".

У листопаді Москалькова пов'язувалася з Дмитром Лубінцем по відеозв'язку, тоді обговорювалася низка правозахисних тем.

Нагадаємо, що 8 січня успішно пройшов новий обмін військовополоненими між Україною та РФ. Додому повернулися 50 українських захисників — 33 офіцери, а також 17 рядових та сержантів.

Фокус 31 грудня писав про великий обмін військовополоненими, в результаті якого вдалося повернути 140 людей. Серед української сторони були поранені військові, захисники Маріуполя та острова Зміїний, а також бійці, які були на Бахмутському напрямку.