В России анонсировали встречу с омбудсменом Украины в Турции: что будут обсуждать
Турецкая сторона организует большой форум, на котором будут Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец. Это будет вторая личная встреча уполномоченных по правам человека с начала вторжения РФ в Украину.
Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова собирается встретиться с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. Об этом она сказала журналистам на брифинге 9 января, сообщило агентство "РИА Новости".
По словам Москальковой, встреча состоится в период с 12 по 14 января в Турции. В это время, как уточнила чиновник, будет проходить большой форум, организуемый турецким омбдусменом.
"Туда съезжаются много омбудсменов из различных государств, мы предварительно проговариваем возможность встречи и приблизительную повестку наших переговоров", — уточнила Москалькова.
Российский омбудсмен надеется, что возвращенные из плена оккупанты скоро вернутся домой.
"Счастлива, что в Рождество состоялся очередной и первый в этом году обмен. Надеюсь, что все наши ребята очень скоро вернутся домой", — написала она в Telegram 8 января.
Лубинец 3 января говорил о планируемой встрече с Москальковой с целью обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц. Лубинец ставил под сомнение согласие России провести данный обмен.
"Есть много наработанных с нашей стороны вариантов. Опять-таки мы не знаем, согласится ли на это Россия", – говорил он.
Отдельно омбудсмены могут обсудить вопрос возвращения гражданских, которых российские силовики задерживали на временно оккупированных территориях Украины.
После начала полномасштабной войны России с Украиной первая встреча Москальковой и Лубинца прошла 17 октября прошлого года. По словам российского омбудсмена, в тот раз стороны провели "конструктивный диалог".
В ноябре Москалькова связывалась с Дмитрием Лубинцом по видеосвязи, тогда обсуждался ряд правозащитных тем.
Напомним, что 8 января успешно прошел новый обмен военнопленными между Украиной и РФ. Домой вернулись 50 украинских защитников — 33 офицера, а также 17 рядовых и сержантов.
Фокус 31 декабря писал о большом обмене военнопленными, в результате которого удалось вернуть 140 человек. Среди украинской стороны были раненые военные, защитники Мариуполя и острова Змеиный, а также бойцы, которые были на Бахмутском направлении.