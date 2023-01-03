Уже в этом месяце: в Верховной Раде анонсировали встречу с Москальковой (видео)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец собирается обсудить с Татьяной Москальковой вопрос возвращения гражданских украинцев домой.

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В январе 2023 года уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретится с омбудсменом Российской Федерации Татьяной Москальковой. Об этом Лубинец рассказал журналистам в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

Украинский омбудсмен отметил, что сейчас правительство активно работает над возвращением пленных гражданских украинцев. По его словам, в России хотят создать для этого отдельную площадку.

"Я не хотел бы забегать вперед, потому что понимаю, что обществу не интересен процесс, общество хочет получить результат. Но в этом месяце у нас будет встреча с Москальковой, где отдельно будем обсуждаться вопросы увольнения гражданских", — говорит политик.

Дмитрий Лубинец сообщил, что у украинской стороны имеется большое количество проработанных вариантов возвращения гражданских людей в Украину. При этом политик не уверен, что в РФ согласятся на обмен.

[ + – ] Интервью Дмитрия Лубинца

Лубинец также прокомментировал последний обмен пленными, в ходе которого Украине удалось вернуть 140 человек. По словам омбудсмена, переговоры по этому поводу проходили тяжело и обмен несколько раз переносился.

"С РФ всегда непростые переговоры. Отдельно внимание защитникам Мариуполя, которых мы стараемся возвращать в каждом обмене. И сегодня у нас проходили переговоры, и мы очень надеемся, что на этой неделе у нас тоже будут радостные новости", — заявил Дмитрий Лубинец.

По словам политика, на сегодняшний день Украине удалось освободить из российского плена 1596 своих граждан.

Напомним, что в канун Нового года из плена освободили парамедика из "Азовстали", фото которого облетело весь мир. Речь идет об Асане Исенаджиеве, который является представителем коренного крымскотатарского народа.

Фокус также писал о том, что 25 декабря стало известно о возвращении троих украинских пограничников, которые защищали остров Змеиный. Военнослужащие пребывали в российском плену с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.