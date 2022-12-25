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Военный Фокус Российско-украинская война

В Одесскую область из плена вернулись три пограничника, защищавших остров Змеиный

защитники острова змеиный, российский плен, одесская область
Фото: Соцсети | В Одесску область вернулись из российского плена трое пограничников

Украинские военные, которые защищали остров, произнесли крылатую фразу насчет "русского корабля" и попали в плен 24 февраля.

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В Килию, Одесской области, из российского плена вернулись трое украинских пограничников, которые защищали остров Змеиный. Они были в плену с начала войны с РФ. Об освобождении воинов сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Чернявский написал, что домой вернулись трое защитников Змеиного: Андрей Владиченко, Никита Журьян и Евгений Коновка. И опубликовал фото встречи военных со своими родными. Более никаких подробностей и тем более обстоятельств обмена пленными он не сообщил.

защитники острова змеиный, российский плен, одесская область Fullscreen
Фото: Соцсети
защитники острова змеиный, российский плен, одесская область Fullscreen
Фото: Соцсети
защитники острова змеиный, российский плен, одесская область Fullscreen
Фото: Соцсети
защитники острова змеиный, российский плен, одесская область
защитники острова змеиный, российский плен, одесская область
защитники острова змеиный, российский плен, одесская область

Последний большой обмен пленными состоялся 24 ноября. Тогда из российского плена вернулись 50 украинских защитников. Самому младшему из них — 19 лет, самому старшему – 44 года.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака домой вернулось 20 нацгвардейцев,12 бойцов Военно-морских сил Украины, 10 воинов из Вооруженных сил Украины, шесть пограничников и два человека из ТРо. Днем ранее, 23 ноября, удалось освободить еще 35 военных.

21 июня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила о том, что в российском плену остаются 75 защитников острова Змеиный.

А Оперативное командование "Юг" ранее сообщило, что попытки ВС РФ закрепиться на острове, чтобы контролировать северо-западную часть Черного моря и небо над этим районом стоили им около миллиарда долларов.

"Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому", — подчеркнули в пресс-службе ОК "Юг".