В Одесскую область из плена вернулись три пограничника, защищавших остров Змеиный

Украинские военные, которые защищали остров, произнесли крылатую фразу насчет "русского корабля" и попали в плен 24 февраля.

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В Килию, Одесской области, из российского плена вернулись трое украинских пограничников, которые защищали остров Змеиный. Они были в плену с начала войны с РФ. Об освобождении воинов сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Чернявский написал, что домой вернулись трое защитников Змеиного: Андрей Владиченко, Никита Журьян и Евгений Коновка. И опубликовал фото встречи военных со своими родными. Более никаких подробностей и тем более обстоятельств обмена пленными он не сообщил.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Последний большой обмен пленными состоялся 24 ноября. Тогда из российского плена вернулись 50 украинских защитников. Самому младшему из них — 19 лет, самому старшему – 44 года.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака домой вернулось 20 нацгвардейцев,12 бойцов Военно-морских сил Украины, 10 воинов из Вооруженных сил Украины, шесть пограничников и два человека из ТРо. Днем ранее, 23 ноября, удалось освободить еще 35 военных.

21 июня министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорила о том, что в российском плену остаются 75 защитников острова Змеиный.

А Оперативное командование "Юг" ранее сообщило, что попытки ВС РФ закрепиться на острове, чтобы контролировать северо-западную часть Черного моря и небо над этим районом стоили им около миллиарда долларов.

"Так же методично и планово, как оккупанты обустраивали свой гарнизон, силы обороны объединением своих мощностей противодействовали этому", — подчеркнули в пресс-службе ОК "Юг".