Украина вернула из российского плена защитников острова Змеиный и бойцов из Мариуполя (видео)

В рамках нового обмена военнопленными с РФ домой вернулось 50 украинских защитников. Самому младшему из них –– 19 лет, самому старшему – 44 года.

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В четверг, 24 ноября, прошел новый обмен военнопленными с Россией. Украина смогла вернуть 50 украинских защитников. Об этом у себя Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулось 20 нацгвардейцев,12 бойцов Военно-морских сил Украины, 10 защитников из Вооруженных сил Украины, шесть пограничников и 2 человека из ТРо.

[ + – ] Освобожденные из российского плена украинские защитники

Среди освобожденных –– 48 рядовых и сержантов, а также два офицера.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", –– уточнил Ермак.

Если говорить о военных специальностях, то из плена удалось вызволить саперов, водителей, медиков, связистов, стрелков и так далее. Как минимум девять из освобожденных имеют ранения.

[ + – ] Обмен пленными 24 ноября

Самому старшему из вернувшихся сегодня домой защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, за два последних дня из российского плена вернулось 86 украинцев, а всего с начала полномасштабного вторжения –– 1269 человек.

Освобожденные 24 ноября из российского плена украинские защитники представляют:

79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,

1-й отдельный батальон морской пехоты,

1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,

Измаильский пограничный отряд,

95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,

55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь",

18-й отдельный батальон,

13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,

132-й отдельный разведывательный батальон,

Донецкий пограничный отряд,

Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,

16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды",

35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,

9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,

36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,

88-й отдельный батальон морской пехоты,

23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка "Хортица",

109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,

12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,

503-й отдельный батальон морской пехоты.

Напомним, еще один обмен пленными состоялся вчера, 23 ноября. Украина вернула домой 35 военных и одного гражданского.

19 ноября из российского плена домой вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Морпехи уже получили первую медицинскую и психологическую помощь.