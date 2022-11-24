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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина вернула из российского плена защитников острова Змеиный и бойцов из Мариуполя (видео)

обмен пленными россия украина
Обмен пленными 24 ноября

В рамках нового обмена военнопленными с РФ домой вернулось 50 украинских защитников. Самому младшему из них –– 19 лет, самому старшему – 44 года.

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В четверг, 24 ноября, прошел новый обмен военнопленными с Россией. Украина смогла вернуть 50 украинских защитников. Об этом у себя Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, домой вернулось 20 нацгвардейцев,12 бойцов Военно-морских сил Украины, 10 защитников из Вооруженных сил Украины, шесть пограничников и 2 человека из ТРо.

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Освобожденные из российского плена украинские защитники

Среди освобожденных –– 48 рядовых и сержантов, а также два офицера.

"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", –– уточнил Ермак.

Если говорить о военных специальностях, то из плена удалось вызволить саперов, водителей, медиков, связистов, стрелков и так далее. Как минимум девять из освобожденных имеют ранения.

обмен пленными россия украина Fullscreen
Обмен пленными 24 ноября
обмен пленными россия украина Fullscreen
обмен пленными россия украина
обмен пленными россия украина

Самому старшему из вернувшихся сегодня домой защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.

Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, за два последних дня из российского плена вернулось 86 украинцев, а всего с начала полномасштабного вторжения –– 1269 человек.

Освобожденные 24 ноября из российского плена украинские защитники представляют:

  • 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
  • 1-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,
  • Измаильский пограничный отряд,
  • 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
  • 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь",
  • 18-й отдельный батальон,
  • 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,
  • 132-й отдельный разведывательный батальон,
  • Донецкий пограничный отряд,
  • Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,
  • 16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды",
  • 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,
  • 9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,
  • 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,
  • 88-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка "Хортица",
  • 109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,
  • 12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
  • Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,
  • 503-й отдельный батальон морской пехоты.

Напомним, еще один обмен пленными состоялся вчера, 23 ноября. Украина вернула домой 35 военных и одного гражданского.

19 ноября из российского плена домой вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Морпехи уже получили первую медицинскую и психологическую помощь.