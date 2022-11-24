Украина вернула из российского плена защитников острова Змеиный и бойцов из Мариуполя (видео)
В рамках нового обмена военнопленными с РФ домой вернулось 50 украинских защитников. Самому младшему из них –– 19 лет, самому старшему – 44 года.
В четверг, 24 ноября, прошел новый обмен военнопленными с Россией. Украина смогла вернуть 50 украинских защитников. Об этом у себя Telegram-канале рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, домой вернулось 20 нацгвардейцев,12 бойцов Военно-морских сил Украины, 10 защитников из Вооруженных сил Украины, шесть пограничников и 2 человека из ТРо.
Среди освобожденных –– 48 рядовых и сержантов, а также два офицера.
"Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из "Азовстали", а также 15 пленных из ЧАЭС и 7 с острова Змеиный", –– уточнил Ермак.
Если говорить о военных специальностях, то из плена удалось вызволить саперов, водителей, медиков, связистов, стрелков и так далее. Как минимум девять из освобожденных имеют ранения.
Самому старшему из вернувшихся сегодня домой защитников исполнилось 44 года, самому младшему — 19.
Как пишет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины, за два последних дня из российского плена вернулось 86 украинцев, а всего с начала полномасштабного вторжения –– 1269 человек.
Освобожденные 24 ноября из российского плена украинские защитники представляют:
- 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
- 1-й отдельный батальон морской пехоты,
- 1-й отдельный батальон охраны особо важных государственных объектов,
- Измаильский пограничный отряд,
- 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду,
- 55-ю отдельную артиллерийскую бригаду "Запорожская Сечь",
- 18-й отдельный батальон,
- 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка,
- 132-й отдельный разведывательный батальон,
- Донецкий пограничный отряд,
- Луганский пограничный отряд имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса,
- 16-ю отдельную бригаду армейской авиации "Броды",
- 35-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского,
- 9-й полк оперативного назначения имени Героя Украины лейтенанта Богдана Завады,
- 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского,
- 88-й отдельный батальон морской пехоты,
- 23-ю отдельную бригаду охраны общественного порядка "Хортица",
- 109-ю отдельную бригаду территориальной обороны,
- 12-ю бригаду оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
- Военный госпиталь военно-медицинского клинического центра восточного региона,
- 503-й отдельный батальон морской пехоты.
Напомним, еще один обмен пленными состоялся вчера, 23 ноября. Украина вернула домой 35 военных и одного гражданского.
19 ноября из российского плена домой вернулись трое военнослужащих отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины. Морпехи уже получили первую медицинскую и психологическую помощь.