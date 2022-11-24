Україна повернула з російського полону захисників острова Зміїний та бійців із Маріуполя (відео)

У межах нового обміну військовополоненими із РФ додому повернулося 50 українських захисників. Наймолодшому з них — 19 років, найстаршому — 44 роки.

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У четвер, 24 листопада, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, додому повернулося 20 нацгвардійців, 12 бійців Військово-морських сил України, 10 захисників зі Збройних Сил України, шість прикордонників та 2 особи з ТрО.

[ + – ] Звільнені з російського полону українські захисники

Серед звільнених — 48 рядових та сержантів, а також два офіцери.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", — уточнив Єрмак.

Якщо говорити про військові спеціальності, то з полону вдалося визволити саперів, водіїв, медиків, зв'язківців, стрільців. Щонайменше дев'ять зі звільнених мають поранення.

[ + – ] Обмін полоненими 24 листопада

Найстаршому з захисників, що повернулися сьогодні додому, виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України, за два останні дні з російського полону повернулося 86 українців, а всього з початку повномасштабного вторгнення — 1 269 осіб.

Звільнені 24 листопада з російського полону українські захисники репрезентують:

79-у окрему десантно-штурмову бригаду,

1-й окремий батальйон морської піхоти,

1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,

Ізмаїльський прикордонний загін,

95-у окрему десантно-штурмову бригаду,

55-у окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ",

18-й окремий батальйон,

13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,

132-й окремий розвідувальний батальйон,

Донецький прикордонний загін,

Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,

16-у окрему бригаду армійської авіації "Броди",

35-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського,

9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,

36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,

88-й окремий батальйон морської піхоти,

23-ю окрему бригаду охорони громадського порядку "Хортиця",

109-у окрему бригаду територіальної оборони,

12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,

Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,

503-й окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, ще один обмін полоненими відбувся вчора, 23 листопада. Україна повернула додому 35 військових та одного цивільного.

19 листопада з російського полону додому повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Морпіхи вже отримали першу медичну та психологічну допомогу.