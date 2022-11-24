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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Україна повернула з російського полону захисників острова Зміїний та бійців із Маріуполя (відео)

обмін полоненими Росія Україна
Обмін полоненими 24 листопада

У межах нового обміну військовополоненими із РФ додому повернулося 50 українських захисників. Наймолодшому з них — 19 років, найстаршому — 44 роки.

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У четвер, 24 листопада, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, додому повернулося 20 нацгвардійців, 12 бійців Військово-морських сил України, 10 захисників зі Збройних Сил України, шість прикордонників та 2 особи з ТрО.

українські військові обмін полоненими Fullscreen
Звільнені з російського полону українські захисники

Серед звільнених — 48 рядових та сержантів, а також два офіцери.

"Важливо, що нам вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", — уточнив Єрмак.

Якщо говорити про військові спеціальності, то з полону вдалося визволити саперів, водіїв, медиків, зв'язківців, стрільців. Щонайменше дев'ять зі звільнених мають поранення.

Обмін полоненими 24 листопада Fullscreen
Обмін полоненими 24 листопада
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Обмін полоненими 24 листопада

Найстаршому з захисників, що повернулися сьогодні додому, виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України, за два останні дні з російського полону повернулося 86 українців, а всього з початку повномасштабного вторгнення — 1 269 осіб.

Звільнені 24 листопада з російського полону українські захисники репрезентують:

  • 79-у окрему десантно-штурмову бригаду,
  • 1-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,
  • Ізмаїльський прикордонний загін,
  • 95-у окрему десантно-штурмову бригаду,
  • 55-у окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ",
  • 18-й окремий батальйон,
  • 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,
  • 132-й окремий розвідувальний батальйон,
  • Донецький прикордонний загін,
  • Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,
  • 16-у окрему бригаду армійської авіації "Броди",
  • 35-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського,
  • 9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,
  • 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,
  • 88-й окремий батальйон морської піхоти,
  • 23-ю окрему бригаду охорони громадського порядку "Хортиця",
  • 109-у окрему бригаду територіальної оборони,
  • 12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
  • Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,
  • 503-й окремий батальйон морської піхоти.

Нагадаємо, ще один обмін полоненими відбувся вчора, 23 листопада. Україна повернула додому 35 військових та одного цивільного.

19 листопада з російського полону додому повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Морпіхи вже отримали першу медичну та психологічну допомогу.