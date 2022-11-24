Україна повернула з російського полону захисників острова Зміїний та бійців із Маріуполя (відео)
У межах нового обміну військовополоненими із РФ додому повернулося 50 українських захисників. Наймолодшому з них — 19 років, найстаршому — 44 роки.
У четвер, 24 листопада, відбувся новий обмін військовополоненими з Росією. Україна спромоглася повернути 50 українських захисників. Про це у Telegram-каналі розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, додому повернулося 20 нацгвардійців, 12 бійців Військово-морських сил України, 10 захисників зі Збройних Сил України, шість прикордонників та 2 особи з ТрО.
Серед звільнених — 48 рядових та сержантів, а також два офіцери.
"Важливо, що нам вдалося повернути 19 захисників Маріуполя, 12 з яких евакуйовані з "Азовсталі", а також 15 полонених із ЧАЕС та 7 з острова Зміїний", — уточнив Єрмак.
Якщо говорити про військові спеціальності, то з полону вдалося визволити саперів, водіїв, медиків, зв'язківців, стрільців. Щонайменше дев'ять зі звільнених мають поранення.
Найстаршому з захисників, що повернулися сьогодні додому, виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.
Як пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими України, за два останні дні з російського полону повернулося 86 українців, а всього з початку повномасштабного вторгнення — 1 269 осіб.
Звільнені 24 листопада з російського полону українські захисники репрезентують:
- 79-у окрему десантно-штурмову бригаду,
- 1-й окремий батальйон морської піхоти,
- 1-й окремий батальйон охорони особливо важливих державних об'єктів,
- Ізмаїльський прикордонний загін,
- 95-у окрему десантно-штурмову бригаду,
- 55-у окрему артилерійську бригаду "Запорізька Січ",
- 18-й окремий батальйон,
- 13-й окремий десантно-штурмовий батальйон імені Героя України полковника Тараса Сенюка,
- 132-й окремий розвідувальний батальйон,
- Донецький прикордонний загін,
- Луганський прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса,
- 16-у окрему бригаду армійської авіації "Броди",
- 35-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського,
- 9-й полк оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади,
- 36-у окрему бригаду морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського,
- 88-й окремий батальйон морської піхоти,
- 23-ю окрему бригаду охорони громадського порядку "Хортиця",
- 109-у окрему бригаду територіальної оборони,
- 12-у бригаду оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького,
- Військовий госпіталь військово-медичного клінічного центру східного регіону,
- 503-й окремий батальйон морської піхоти.
Нагадаємо, ще один обмін полоненими відбувся вчора, 23 листопада. Україна повернула додому 35 військових та одного цивільного.
19 листопада з російського полону додому повернулися троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Морпіхи вже отримали першу медичну та психологічну допомогу.