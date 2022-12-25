На Одещину з полону повернулися три прикордонники, які захищали острів Зміїний

Українські військові, які захищали острів, промовили крилату фразу щодо "російського корабля" і потрапили в полон 24 лютого.

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До Кілії, Одеської області, з російського полону повернулися троє українських прикордонників, які захищали острів Зміїний. Вони були у полоні з початку війни з РФ. Про звільнення воїнів повідомив міський голова Кілії В'ячеслав Чернявський.

Чернявський написав, що додому повернулися троє захисників Зміїного: Андрій Владиченко, Микита Жур'ян та Євген Коновка. І опублікував фото зустрічі військових із своїми рідними. Більше ніяких подробиць і тим більше обставин обміну полоненими він не повідомив.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Останній великий обмін полоненими відбувся 24 листопада. Тоді із російського полону повернулися 50 українських захисників. Наймолодшому з них — 19 років, найстаршому – 44 роки.

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, додому повернулося 20 нацгвардійців, 12 бійців Військово-морських сил України, 10 воїнів зі Збройних сил України, шість прикордонників і дві людини з ТРо. На день раніше, 23 листопада, вдалося звільнити ще 35 військових.

21 червня міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук говорила про те, що у російському полоні залишаються 75 захисників острова Зміїний.

А Оперативне командування "Південь" раніше повідомило, що спроби ЗС РФ закріпитися на острові, щоб контролювати північно-західну частину Чорного моря та небо над цим районом коштували їм близько мільярда доларів.

"Так само методично і планово, як окупанти облаштовували свій гарнізон, сили оборони об'єднанням своїх потужностей протидіяли цьому", — наголосили в пресслужбі ОК "Південь".