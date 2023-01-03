Вже цього місяця: у Верховній Раді анонсували зустріч з Москальковою (відео)

Український омбудсмен Дмитро Лубінець збирається обговорити із Тетяною Москальковою питання повернення громадянських українців додому.

Related video

У січні 2023 року уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з омбудсменом Російської Федерації Тетяною Москальковою. Про це Лубінець розповів журналістам в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

Український омбудсмен зазначив, що зараз уряд активно працює над поверненням полонених громадянських українців. За його словами, у Росії хочуть створити для цього окремий майданчик.

"Я не хотів би забігати вперед, тому що розумію, що суспільству не цікавий процес, суспільство хоче отримати результат. Але цього місяця ми матимемо зустріч з Москальковою, де окремо обговорюватимемо питання звільнення цивільних", — каже політик.

Дмитро Лубінець повідомив, що українська сторона має велику кількість опрацьованих варіантів повернення громадянських людей в Україну. При цьому політик не впевнений, що у РФ погодяться на обмін.

[ + – ] Інтерв'ю Дмитра Лубінця

Лубінець також прокоментував останній обмін полоненими, під час якого Україні вдалося повернути 140 людей. За словами омбудсмена, переговори з цього приводу проходили важко та обмін кілька разів переносився.

"З РФ завжди непрості переговори. Окрема увага захисникам Маріуполя, яких ми намагаємося повертати у кожному обміні. І сьогодні у нас проходили переговори, і ми дуже сподіваємося, що цього тижня ми також матимемо радісні новини", — заявив Дмитро Лубінець.

За словами політика, на сьогодні Україні вдалося звільнити з російського полону 1596 своїх громадян.

Нагадаємо, що напередодні Нового року з полону звільнили парамедика з "Азовсталі", фото якого облетіло весь світ. Йдеться про Асана Ісенаджієва, який є представником корінного кримськотатарського народу.

Фокус також писав про те, що 25 грудня стало відомо про повернення трьох українських прикордонників, які захищали острів Зміїний. Військовослужбовці перебували у російському полоні з початку повномасштабного вторгнення РФ до України.