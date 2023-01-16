Поскаржився на "деструктивну лінію" Києва: Путін поговорив із Ердоганом телефоном

Президенти обговорили питання російсько-українського обміну військовополоненими й обмінялися думками щодо перебігу повномасштабної війни проти України.

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У понеділок, 16 січня, президент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це повідомила пресслужба Кремля.

Як уточнюється, під час розмови лідери держав обмінялися думками щодо перебігу повномасштабної війни проти України.

Водночас Путін поскаржився Ердогану на "деструктивну лінію київського режиму", наголошує пресслужба Кремля. Як стверджує російський лідер, українська сторона не прийняла пропозицію Москви "припинити вогонь" для святкування Різдва. За словами президента РФ, Київ нібито зробив ставку на "інтенсифікацію бойових дій" за підтримки західних партнерів, які лише нарощують обсяги військової техніки, що постачається ЗСУ.

Серед іншого президенти обговорили питання російсько-українського обміну військовополоненими, у тому числі пораненими.

"Зокрема, з ініціативи турецької сторони та з урахуванням недавніх контактів в Анкарі уповноважених Росії та України з прав людини порушать питання про обмін полоненими, насамперед пораненими", — йдеться в повідомленні пресслужби.

Турецьке агентство Anadolu з посиланням на управління зв'язку президента Туреччини, зі свого боку, пише, що Ердоган укотре запропонував Путіну своє посередництво в питанні мирних переговорів із українською стороною.

У ході телефонної розмови президентів також була порушена тема реалізації стамбульських домовленостей про вивезення українського зерна з чорноморських портів країни.

"Із обох боків підтверджено налаштованість на подальший комплексний розвиток російсько-турецької співпраці", — додали в пресслужбі Кремля.

Пріоритетним питанням назвали взаємодію в енергетичній сфері, зокрема постачання російського газу та створення газового хаба в Туреччині.

Сьогоднішні переговори Ердогана та Путіна — не перші 2023 року. Президенти Туреччини та Росії вже встигли поспілкуватися телефоном 5 січня.

12 січня турецький омбудсмен Шереф Малкоч повідомив, що Ердоган збирається обговорити з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним відкриття гуманітарного коридору для поранених військовополонених.