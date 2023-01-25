Западные танки помогут Украине вести механизированную войну и разгромить ВС РФ, — ISW

По мнению аналитиков, Запад, задерживая отправку вооружения, повлиял на то, что украинская армия не смогла воспользоваться чередой военных неудач россиян в районе Бахмута.

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Передача боевых танков позволит Украине вести механизированную войну для победы над Россией. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны ISW от 24 января.

В частности, аналитики в своем документе перечислили недавние сообщения в западных СМИ, в которых говорилось о намерении союзников отправить в Украину боевые танки:

Передача союзниками боевых танков, как считают в ISW, позволит Украине вести механизированную войну для разгрома ВС РФ и освобождения захваченных территорий. По мнению аналитиков, Запад, медленно предоставляя или задерживая отправку вооружения, повлиял на то, что украинская армия не смогла воспользоваться преимуществами на фоне того, что россияне были скованы боевыми действиями в районе Бахмута.

Отметим, что 24 января состоялась встреча министра обороны ФРГ Бориса Писториуса и генсека НАТО Йенса Столтенберга, по итогам которой руководитель Бундесвера анонсировал возможные поставки танков Leopard 2 в Украину.

23 января испанское издание El Mundo сообщалось о готовности правительства Испании отремонтировать имеющиеся танки Leopard 2 для дальнейшей отправки техники в Украину.