Ждут решения партнеров: Испания может за месяц отремонтировать свои Leopard для отправки Украине, — СМИ

15 февраля состоится министерская встреча НАТО, на которой страны-союзники могут дать согласие на совместную передачу танков Leopard украинским войскам.

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Испания способна отремонтировать находящиеся у нее на хранении танки Leopard в течение месяца для дальнейшей передачи их Украине. В то же время Мадрид ожидает аналогичных шагов по поставкам техники от стран-партнеров. Об этом в понедельник, 23 января, писало испанское издание El Mundo.

"Эти танки могут быть поставлены (Украине после ремонта). Не сразу, а в течение месяца", — говорится в публикации.

По данным журналистов, в 1998 году Испания приборела в лизинг у Германии 108 танков, которые после создания испанского аналога Leopardos хранились на складе в Сарагосе, построенном для этой цели. 22 января министр обороны Испании Маргарита Роблес, отвечая на вопрос о возможности передачи немецких Leopard Украине, заявила, что "определенная техника не может быть отправлена одной страной, а должна быть отправлена вместе с остальными странами-союзниками. При этом чиновница подтвердила, что танки, которые находятся на хранении в Испании, "давно не используются".

В свою очередь министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес на прошлой неделе заявил, что поставка Leopard "не обсуждается", однако, по данным издания, стратегия Мадрида заключается в том, чтобы "сдержанно вести переговоры" и "принимать решение, когда все будут единодушны".

"Испания всегда будет действовать так, как она делает сейчас, в координации с остальными странами-союзниками", — заявила Роблес.

Известно, что глава Минобороны Испании примет участие во встрече со своими коллегами по НАТО 15 февраля, и ожидается, что в это время будет принято совместное решение о поставках Leopard. При этом в публикации говорится, что ко времени, необходимому для подготовки "Леопардов" к передаче, стоит добавить и время на обучение украинских военных — этот процесс может занять до трех месяцев.

"Кроме того, Испания имеет возможность обучить украинских солдат вождению "Леопардов". Они могли бы сделать это в Латвии, где шесть танков (из Испании) являются частью миссии Enhanced Advanced Presence", — говорится в материале.

По словам Роблес, Украина пока не запрашивала у Испании обучение своих солдат на танках Leopard.

В начале июня испанские СМИ сообщали о том, что официальный Мадрид планирует отправить в Украину немецкие танки Leopard. По данным журналистов на тот момент, военнослужащие могут получить 40 единиц техники, которые нуждаются в модернизации.

Затем в августе Минобороны Испании заявило, что отказывается от передачи немецкой техники, так как она находится "в плачевном состоянии".