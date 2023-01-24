Чекають на рішення партнерів: Іспанія може за місяць відремонтувати свої Leopard для відправки Україні, — ЗМІ

15 лютого відбудеться міністерська зустріч НАТО, де країни-союзники можуть дати згоду на спільну передачу танків Leopard українським військам.

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Іспанія здатна відремонтувати танки Leopard, які перебувають у неї на зберіганні, протягом місяця для подальшої передачі їх Україні. У той же час Мадрид очікує аналогічних кроків щодо постачання техніки від країн-партнерів. Про це у понеділок, 23 січня, писало іспанське видання El Mundo.

"Ці танки можуть бути поставлені (Україні після ремонту). Не одразу, а протягом місяця", — йдеться в публікації.

За даними журналістів, 1998 року Іспанія взяла у лізинг в Німеччини 108 танків, які після створення іспанського аналога Leopardos зберігалися на складі в Сарагосі, побудованому для цієї мети. 22 січня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес, відповідаючи на питання про можливість передачі німецьких Leopard Україні, заявила, що "певна техніка не може бути відправлена однією країною, а має бути відправлена разом з рештою країн-союзників. При цьому чиновниця підтвердила, що танки, які зберігаються в Іспанії, "давно не використовуються".

У свою чергу, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес минулого тижня заявив, що постачання Leopard "не обговорюється", проте, за даними видання, стратегія Мадрида полягає в тому, щоб "стримано вести переговори" та "ухвалювати рішення, коли всі будуть одностайні. ".

"Іспанія завжди діятиме так, як вона робить зараз, у координації з рештою країн-союзників", — заявила Роблес.

Відомо, що глава Міноборони Іспанії візьме участь у зустрічі зі своїми колегами по НАТО 15 лютого, і очікується, що в цей час буде ухвалено спільне рішення щодо постачання Leopard. При цьому в публікації йдеться, що до часу, необхідного для підготовки "Леопардів" до передачі, варто додати час на навчання українських військових — цей процес може тривати до трьох місяців.

"Крім того, Іспанія має можливість навчити українських солдатів водінню "Леопардів". Вони могли б зробити це у Латвії, де шість танків (з Іспанії) є частиною місії Enhanced Advanced Presence", — йдеться у матеріалі.

За словами Роблес, Україна поки що не просила в Іспанії навчання своїх солдатів на танках Leopard.

На початку червня іспанські ЗМІ повідомляли, що офіційний Мадрид планує відправити в Україну німецькі танки Leopard. За даними журналістів на той момент, військовослужбовці можуть отримати 40 одиниць техніки, які потребують модернізації.

Потім у серпні Міноборони Іспанії заявило, що відмовляється від передачі німецької техніки, оскільки вона знаходиться "в жалюгідному стані".